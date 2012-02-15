Село Душкино уже вдвое старше Находки

Селу Душкино Находкинского городского округа 26 марта исполнилось 120 лет. Населенный пункт ровно вдвое старше самого города, в состав которого входит.

"Отсчет возраста можно вести по документам Государственного архива Черниговской области Украины, обнародованным находкинскими краеведами", - говорит начальник архивного отдела администрации Находки Светлана ЕВГРАФОВА. Согласно бумагам, в 1890 г. пароходом "Кострома", морем через Одессу, убыли на дальневосточные земли несколько семей из деревни Душкино Черниговской губернии, Стародубского уезда, Нижневской волости. Новое поселение они назвали в честь украинской родины. В том же году переселенческим управлением села Душкино было выделено 35 участков для вновь прибывших. Всего тогда обосновались 56 человек.

Сегодня в селе насчитывается 535 жителей, среди них немало потомков первопоселенцев. Сохранились и первые деревянные дома, с резными ставнями и посеревшими от времени стенами. Они стоят вдоль трассы Находка-Владивосток, которая проходит через главную сельскую улицу Комарова.



"Золотой Рог".

