Во главе угла - борьба с экстремизмом

Приоритеты органов юстиции в Приморье – борьба с экстремизмом, коррупцией и оказание бесплатной юридической помощи населению. Об этом заявил начальник Управления краевого Минюста Александр РОЛИК.

В 2010 году специалисты управления провели правовую и антикоррупционную экспертизу 1251 акта органов государственной власти края, при этом противоречия федеральному законодательству выявлены в 91 документе, а коррупциогенные факторы - в 20. 75 актов уже приведены в соответствие с законодательством, коррупциогенные факторы устранены в 17 актах.

Была проверена деятельность 188 организаций. Выявлено почти 1500 нарушений. Всего по состоянию на 1 января 2011 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций в крае содержались сведения о 3175 организациях, при этом в истекшем году на территории Приморья было зарегистрировано 215 некоммерческих организаций, прекращена деятельность 196 некоммерческих организаций. Так, в 2010 году совместно с прокуратурой края, УВД и УФСБ по Приморскому краю пресечена деятельность Приморской региональной правозащитной общественной организации «Союз славян», которая решением Приморского краевого суда от 28 июля 2010 года была ликвидирована в связи с наличием в ее работе признаков экстремизма. В ноябре 2010 года приостановлена деятельность приморского отделения Общероссийской общественной благотворительной организации «Преображение России», занимающейся в том числе оказанием реабилитационной помощи наркозависимым гражданам, в связи с выявленными в его деятельности нарушениями законодательства РФ.

Александр Ролик подчеркнул, что Управление готовится к проведению в октябре 2011 года международной научно-практической конференции «Развитие национального законодательства в условиях глобализации: опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона». Она является одной из площадок комплекса мероприятий форума АТЭС 2012 года.