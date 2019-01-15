www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.19 р. 100 JPY: 62.13 р.
EUR: 77.07 р. 10 CNY: 99.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Звезды советуют всем знакам остатками денег распоряжаться крайне осторожно

15 Января 2019, 20:02 | Приморье

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января

ОВЕН. На работе возможны перестановки и корректировки планов. Нельзя исключать обман или денежные потери. Но к четвергу все стабилизируется.

ТЕЛЕЦ. Не исключена финансовая поддержка со стороны партнеров. Однако важно и самим крепко стоять на ногах. На среду нежелательно планировать деловые встречи.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение на этой неделе будет стабильно. Вы сможете даже что-то отложить на отпуск или крупную покупку. Ваши идеи не просто креативны, они приносят доход. В четверг можно и даже нужно принимать серьезные решения в финансовой сфере.

РАК. На этой неделе финансовый успех будет способствовать тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Перебоев с денежными средствами не предвидится. Вы будете вознаграждены по заслугам. И даже получите повышение.

ЛЕВ. В первой половине недели возможны незначительные денежные поступления. Вторник - удачный день для обретения влиятельного покровителя. Однако вам в чем-то придется пожертвовать своей независимостью. Четверг - хороший день для завязывания новых деловых отношений.

ДЕВА. На этой неделе обращайте внимание на мелочи, это поможет вам удачно провести финансовые операции и решить деловые вопросы. Небольшая премия позволит приобрести что-то новое для вашего гардероба. Велик риск того, что в пятницу вас попытаются втянуть в сомнительную сделку.

ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно. Однако, похоже, вам придется поработать дополнительно, чтобы выполнить все поручения начальства. Если у вас свой бизнес, постарайтесь уладить все налоговые дела до пятницы.

СКОРПИОН. Финансовое положение стабильное. Вы сможете хорошо заработать, играя на бирже. Возможна реализация интересных деловых и творческих идеи. Вам предложат новую работу или подработку в сфере юриспруденции или искусства, и это обещает значительный рост доходов и вашего авторитета.

СТРЕЛЕЦ. Относитесь разумно к своим финансовым ресурсам. Возможны непредвиденные затраты в пятницу и субботу. Однако вы быстро все компенсируете, если согласитесь на подработку.

КОЗЕРОГ. Ваши недавние усилия принесут определенные плоды. В первой половине недели вероятны денежные поступления. В среду не исключены конфликты и споры на работе.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели будет стабильной. Во второй не исключены денежные поступления из неожиданного источника. Только постарайтесь не тратить слишком много на покупки и развлечения.

РЫБЫ. Стоит задуматься об укреплении вашего материального положения. Похоже, вы не слишком напрягаетесь на работе. Начальство это видит и может оставить вас без премии.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: прогноз  гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru