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Бизнес-гороскоп: Звезды советуют всем знакам остатками денег распоряжаться крайне осторожно
Гороскоп на неделю с 14 по 20 января
ОВЕН. На работе возможны перестановки и корректировки планов. Нельзя исключать обман или денежные потери. Но к четвергу все стабилизируется.
ТЕЛЕЦ. Не исключена финансовая поддержка со стороны партнеров. Однако важно и самим крепко стоять на ногах. На среду нежелательно планировать деловые встречи.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение на этой неделе будет стабильно. Вы сможете даже что-то отложить на отпуск или крупную покупку. Ваши идеи не просто креативны, они приносят доход. В четверг можно и даже нужно принимать серьезные решения в финансовой сфере.
РАК. На этой неделе финансовый успех будет способствовать тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Перебоев с денежными средствами не предвидится. Вы будете вознаграждены по заслугам. И даже получите повышение.
ЛЕВ. В первой половине недели возможны незначительные денежные поступления. Вторник - удачный день для обретения влиятельного покровителя. Однако вам в чем-то придется пожертвовать своей независимостью. Четверг - хороший день для завязывания новых деловых отношений.
ДЕВА. На этой неделе обращайте внимание на мелочи, это поможет вам удачно провести финансовые операции и решить деловые вопросы. Небольшая премия позволит приобрести что-то новое для вашего гардероба. Велик риск того, что в пятницу вас попытаются втянуть в сомнительную сделку.
ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно. Однако, похоже, вам придется поработать дополнительно, чтобы выполнить все поручения начальства. Если у вас свой бизнес, постарайтесь уладить все налоговые дела до пятницы.
СКОРПИОН. Финансовое положение стабильное. Вы сможете хорошо заработать, играя на бирже. Возможна реализация интересных деловых и творческих идеи. Вам предложат новую работу или подработку в сфере юриспруденции или искусства, и это обещает значительный рост доходов и вашего авторитета.
СТРЕЛЕЦ. Относитесь разумно к своим финансовым ресурсам. Возможны непредвиденные затраты в пятницу и субботу. Однако вы быстро все компенсируете, если согласитесь на подработку.
КОЗЕРОГ. Ваши недавние усилия принесут определенные плоды. В первой половине недели вероятны денежные поступления. В среду не исключены конфликты и споры на работе.
ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели будет стабильной. Во второй не исключены денежные поступления из неожиданного источника. Только постарайтесь не тратить слишком много на покупки и развлечения.
РЫБЫ. Стоит задуматься об укреплении вашего материального положения. Похоже, вы не слишком напрягаетесь на работе. Начальство это видит и может оставить вас без премии.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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