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Крещенское омовение можно будет совершить на Русском острове

15 Января 2019, 16:22 | Приморье
 

Свято-Серафимовской мужской монастырь сделает в бухте Новик прорубь для всех желающих совершить омовение

В предстоящую субботу, 19 января, православные будут праздновать Крещение Господня. В этот день все желающие смогут совершить обряд омовения в бухте Новик на острове Русский, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Как сообщает пресс-служба Владивостокской епархии, 18 января, в Крещенский сочельник, во всех храмах пройдут праздничные богослужения. Так, в храме Успения Божией Матери на улице Светланской, 65 в 16 часов начнётся Всенощное бдение, а в 00:00 19 января - праздничная литургия Крещения Господня. По ее окончании состоится чин великого освящения воды.

В храме в честь святых новомучеников и исповедников церкви Русской, расположенном на улице Шуйской, 23а, всенощное бдение также начнётся 18 января в 16 часов. 19 января в 7:30 здесь пройдёт праздничная литургия Крещения Господня. Уточнить, будут ли ночные богослужения в других храмах и приходах, когда начнутся литургии, можно на официальном сайте епархии.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения городской администрации рассказали, что все желающие смогут совершить обряд омовения в бухте Новик на острове Русский.

«В администрацию города обратились представители Свято-Серафимовского мужского монастыря, которые организуют в бухте Новик прорубь для всех желающих совершить омовение. Инициативу мэрия поддержала и оказала необходимую поддержку», - подчеркнули специалисты.

В субботу, 19 января, в 9:30 здесь начнётся божественная литургия, а в 12 часов будет дан старт крестному ходу от монастыря к берегу бухты Новик. По окончанию водосвятного молебна все желающие смогут совершить обряд омовения в прорубе, организованной в бухте.

Внимание! Ночью ни в монастыре, ни в бухте Новик водосвятного молебна не будет.

Свято-Серафимовский мужской монастырь расположен по адресу: о. Русский, ул. Подножье, 9/1.

По информации пресс-службы Владивостокской епархии

Автор фото - Марина Божко

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Крещение  остров русский 



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