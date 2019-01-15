Приговоренные к мошенничеству - 2

Доказательства в совершении преступления исчезли из документов уголовного дела, все 49 свидетелей, а также представители защиты заявляли о невиновности обвиняемых, тем не менее суд эти доводы проигнорировал…

Не так давно газета «Золотой Рог» рассказала «криминальную» историю сотрудников краевой Госавтоинспекции, бывшего капитана полиции АЛИЕВА Наиба Фарман оглы и бывшего подполковника полиции Дмитрия ПАМПУХОВА, проходивших по одному уголовному делу в качестве подозреваемых. Первому вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), второму – мошенничество плюс содействие в совершении преступления (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

По приговору суда Советского района Владивостока Алиев получил восемь лет, Пампухов – семь лет колонии общего режима (смотри «ЗР» № 50 от 18 декабря 2018 года, публикация «Приговоренные к мошенничеству»).

Следователь так решил

Благодаря СМИ, а также обращениям осужденных в вышестоящие инстанции, об «уголовном деле Алиева – Пампухова» узнали в Генеральной прокуратуре России, Следственном комитете РФ, Коллегии Верховного суда и Министерстве внутренних дел РФ. Им заинтересовались журналисты программы «Человек и Закон», об этом «Золотой Рог» уже рассказывал, а также компетентные органы, призванные искоренять мздоимство и коррупцию в эшелонах власти и правоохранительных органах. И хотя приговор уже оглашен, но, судя по всему, «дело Алиева – Пампухова» начинает раскручиваться в обратную сторону. Медленно, но верно.

Месяц назад «Золотой Рог» обещал, что вернется к «Приговоренным к мошенничеству». Сегодня мы выполняем обещание, но с оговоркой. К сожалению, на данный момент нет возможности поделиться с нашими читателями «пикантными» подробностями этой истории, которые стали известны редакции «ЗР» от информированного источника. Всему свое время...

Напомним, что согласно выводам следствия, старший инспектор группы по исполнению административного законодательства (ИАЗ) отдельного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Алиев Наиб Фарман оглы отсутствовал на службе без уважительной причины с 23 июля 2012 года по 28 апреля 2014 года. За 1 год и 9 месяцев «прогулов» он получил, опять-таки по версии следствия, незаконную заработную плату в размере 1 769 064,29 рублей. Деньги переводились ему ежемесячно на карту Сбербанка.

При этом старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Приморскому краю Роман РЗАЕВ, который вел уголовное дело Алиева - Пампухова, почему-то «забыл» вычесть из «похищенной» суммы более 200 000 рублей подоходного налога, которые бухгалтерия краевой Госавтоинспекции уже вернула государству при начислении Алиеву заработной платы. Когда Рзаеву об этом напомнили на заседании суда, то его ответ был безапелляционным: «Я так решил».

К незаслуженно полученным деньгам старший следователь причислил и единовременную материальную помощь в размере 150 000 рублей, которую Алиев получил от начальника УМВД России по Приморскому краю Николая АФАНАСЬЕВА как многодетный отец. На его иждивении трое несовершеннолетних детей, неработающая жена и больная мать.

Что касается экс-подполковника полиции Пампухова, то, как следует из приговора суда, он, «используя свое служебное положение заместителя командира отдельного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, способствовал Алиеву Н.Ф.О. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих УМВД России по Приморскому краю». Иными словами, не мешал своим подчиненным включать фамилию «прогульщика» в табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда группы по ИАЗ. А также в журналы учета посещаемости занятий и успеваемости сотрудников по профессиональной служебной и физической подготовке.

Вещдоки расползаются как тараканы

Если верить выводам следствия, то старший инспектор краевой ГИБДД Алиев без малого два года отдыхал неизвестно где. При этом умудрялся своевременно получать зарплату и пользоваться льготами сотрудника правоохранительных органов, а его непосредственное начальство этого не замечало. Либо закрывало глаза на его отсутствие. Мягко говоря, это фантастика, о чем на судебных заседаниях заявляли начальник управления Госавтоинспекции Приморья Олег ЗУБАКИН, заместитель начальника УГИБДД России по Приморскому краю Сергей СБРОДОВ, а также многочисленные свидетели. Тем не менее судья Советского районного суда Татьяна БЕССАРАБ, кстати, бывший прокурорский работник, не задумываясь, проглотила «сказку», сочиненную старшим следователем Романом Рзаевым. И вынесла суровый приговор, достойный душегубов и насильников.

Между тем, по словам свидетелей, об отсутствии на службе без уважительной причины да еще длительное время инспектора ДПС сразу стало бы известно командиру батальона. И были бы приняты соответствующие меры. Вплоть до увольнения. Но подобного разгильдяйства в краевой ГИБДД не зафиксировано. Иначе рядом с Алиевым и Пампуховым на скамье подсудимых должен сидеть, прежде всего, полковник полиции Сбродов, поскольку во временной период, когда Алиев, якобы, отсутствовал на службе, Сбродов командовал отдельным батальоном ДПС краевой ГИБДД. А его заместителем, непосредственно отвечающим за работу группы ИАЗ, в том числе и за трудовую дисциплину, сначала был Сергей РОГОЖКИН. Затем, после его смерти в октябре 2013 года, на эту должность назначили Алексея КРУГЛИКОВА.

Согласно должностным инструкциям, именно Сбродов, Рогожкин и Кругликов следили за контролем рабочего времени и соблюдением трудовой дисциплины в группе ИАЗ. Это прописано в 12-ти пунктах их должностных инструкций. Пампухов же был заместителем командира отдельного батальона ДПС по кадровой и воспитательной работе и не имел непосредственного отношения к группе ИАЗ. Его обязанности также прописаны в должностной инструкции, и о группе ИАЗ там ни слова. В свое время «Золотой Рог» подробно рассказывал о служебной иерархии и должностных хитросплетениях в отдельном батальоне ДПС краевой Госавтоинспекции.

Для проверки правдивости заявлений многочисленных свидетелей и неправомерности выводов следствия достаточно почитать служебные инструкции вышеназванных персонажей этой истории. А также изучить книги постовых ведомостей расстановки нарядов. Это единственный документ, на основе которого начисляется заработная плата сотрудникам отдельного батальона ДПС. Именно в них фиксируется реальное нахождение человека на рабочем месте. Табеля учета рабочего времени, на которые ссылается следствие, не являются документами строгой отчетности и не имеют юридической силы. Соответственно, их нельзя использовать в качестве доказательной базы. И об этом «Золотой Рог» также писал, но, в данной ситуации, повторение обоснованно. Дело в том, что шесть книг постовых ведомостей расстановки нарядов за период с 10 ноября 2012 года по 27 мая 2014 года, по которым можно было бы установить, присутствовал Наиб Алиев на службе или нет, загадочным образом потерялись. То ли растворились в кабинетах СУ Следственного комитета России по Приморскому краю, то ли потерялись в коридорах Советского районного суда Владивостока. Вместе с книгами пропали еще несколько важных документов, подтверждающих нахождение Алиева на службе в инкриминируемый ему период «прогулов». Не исключено, что эти вещдоки исчезли навсегда.

О пропаже доказательной базы был проинформирован председатель Следственного комитета России БАСТРЫКИН. И, как стало известно «Золотому Рогу», из Москвы уже спущена команда во Владивосток, точнее, в следственный отдел по Советскому району, «найти документы и наказать виновных в их пропаже». В свою очередь «Золотой Рог» будет следить за поисками вещественных доказательств.

Алиев следствию не интересен

Знакомясь с документами уголовного дела Алиева – Пампухова, а также с их приговором, автора этой публикации не покидало чувство, что перед ним не реальная история, случившаяся в наши дни, а сценарий фильма из времен «сталинских репрессий». Пять женщин- свидетелей заявили на суде о том, что следователь Рзаев их запугивал и угрожал не выпустить из кабинета, если они не подпишут ложные показания на Алиева и Пампухова. Не все выдерживали этот прессинг. У одной свидетельницы накануне допроса случился выкидыш, а отца свалил инсульт, поэтому несчастная женщина подмахнула все, что ей надиктовали, лишь бы поскорее избавиться от этого кошмара. На суде она признается, что ей подсунули какие-то бумаги и она не понимала, что подписывает.

Другого свидетеля, ныне работающего в Госавтоинспекции, следователь допрашивал в течение 6 часов. По словам мужчины, с ним обращались, как с преступником: в туалет водили под конвоем, кричали, обещали перевести его в категорию «подозреваемых», если тот не подтвердит, что Алиев отсутствовал на службе в указанные сроки. Исход этого допроса был предсказуем: инспектор ДПС сделал все, что от него требовал следователь. Позже свидетель скажет, что на допросах не понимал, какого Алиева его заставляют оговорить. Поскольку не был знаком с коллегой с такой фамилией. Впервые он узнал фамилию Алиева на судебном заседании, где выяснилось, что на службе они многократно встречались и даже здоровались, как здесь принято.

Еще одна сотрудница отдельного батальона ДПС, она проходила по уголовному делу как подозреваемая, по этой же причине написала «чистосердечное признание» и явку с повинной. Ее уголовное дело было выделено в отдельное производство. По версии следствия, именно эту даму Пампухов уговорил вносить ложную информацию в табели и журналы, чтобы скрыть отсутствие Алиева на службе. На очной ставке с Дмитрием она раскаялась, заявив, что испугалась, когда следователь ей угрожал и запугивал, обещая закрыть в следственном изоляторе, а у нее дома маленький ребенок. Учитывая сотрудничество со следствием, суд приговорил ее к 3,5 годам отбытия наказания… условно.

По словам информированного источника, родственник Наиба Алиева рассказал, что летом 2014 года, как только было возбуждено уголовное дело в отношении близкого им человека, они встречались со старшим следователем Рзаевым. Рандеву состоялось в Уссурийске. И будто бы Рзаев тогда заявил, что бывший капитан полиции Наиб Алиев следствие не интересует. Следствию нужен Пампухов. Что касается Алиева, то для него этот кошмар закончится через два месяца, если, конечно, он даст показания против Пампухова. В дальнейшем Алиеву гарантировали 2 года условно. Наиб от этого «лестного» предложения отказался. Свое заявление родственник осужденного готов подтвердить под присягой на суде, если будет такая необходимость.

Кстати, следователь Рзаев также неоднократно предлагал написать «явку с повинной» и подозреваемому Пампухову. Мол, если не напишешь, то Алиев тебя опередит, и тогда пеняй на себя...

Заработал благодарности и гипертонию

Есть версия, что гонения на подполковника полиции Дмитрия Пампухова начались ровно через месяц после его назначения на должность командира отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. И что заказчиками охоты были бывший сотрудник краевой прокуратуры, уволенный не по собственному желанию, и высокопоставленный чиновник краевой администрации. Им очень хотелось поставить своего человека во главе отдельного батальона ДПС, но не сложилось.

Дело в том, что еще в ноябре 2013 года Пампухов и Сбродов прошли все необходимые комиссии плюс полиграф для повышения по службе. В итоге в феврале 2014 года Сергей Сбродов получил должность заместителя начальника УГИБДД России по Приморскому краю, а на освободившееся место командира отдельного батальона ДПС предполагалось назначить Дмитрия Пампухова. Что и было сделано с большим скрипом только в конце апреля 2014 года. А 27 мая в его кабинете сотрудники собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю произвели обыск с изъятием документов и оргтехники. Цель акции – найти вещественные доказательства, подтверждающие отсутствие старшего инспектора Алиева на службе в период с 23 июля 2012 года по 28 апреля 2014 года. Обыски проводились и в других кабинетах группы кадров. Примечательно, что в этот время ничего не подозревающий Наиб Алиев находился на своем рабочем месте в кабинете № 117.

Изъятые документы, а также материалы проверки, были переданы в Следственное управление Следственного комитета России по ПК, а в отношении Наиба Алиева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Далее обыски прошли по месту жительства Пампухова, Алиева, Сбродова и сотрудница группы ИАЗ, согласившейся сотрудничать со следствием. Надо ли говорить, что никаких результатов эти обыски не принесли. Правда, у Пампухова изъяли 120 000 рублей и 1100 долларов США, которые принадлежали теще Дмитрия Пампухова. Супруги Пампуховы проживают в ее квартире. Следователь пересчитал валюту в присутствии понятых, без положенной описи серии и номеров купюр, затем поместил их в бумажные пакеты с печатью.

Серьезные проблемы со здоровьем начались и у бывшего капитана полиции Наиба Алиева. Еще в августе 2011 года он попал в ДТП, в результате чего получил травму позвоночника. Но беда не приходит одна. В 2016-м и в 2017-м годах – еще два несчастных случая и две черепно-мозговые травмы. Из-за проблем со здоровьем Алиев в 2017 году получил вторую группу инвалидности пожизненно.

Адвокаты Алиева около 10 раз подавал ходатайство в суд о проведении медицинской и психиатрической экспертизы своего подзащитного, настолько ему было плохо, но судья им отказывала, причем безосновательно. Во время судебного процесса у Наиба обострились головные боли и боли в позвоночнике, и ему неоднократно вызвали скорую. Тем не менее судья Бессараб не признавала его справки и заключения врачей. Она считала обвиняемого симулянтом. Между тем в СИЗО Наиба поставили на учет у психиатра. Но, будучи под арестом, надлежащего лечения он не получает: в СИЗО нет медицинских специалистов, которые смогли бы оказать ему своевременную квалифицированную помощь.

Помощи от генерала не дождался

Спустя почти трое суток после задержания Пампухова, судья Ленинского района, внимательно изучив материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Наиба Алиева, постановил оставить Дмитрия Пампухова на свободе, хотя следователь просил заключить его под стражу. Краевой суд, куда прокуратура подала апелляционную жалобу, оставил решение Ленинского суда в силе. Но проблемы у Пампухова на этом не закончились. Он еще 1,5 месяца ходил на работу, хотя и был отстранен от должности, но не уволен. Однажды к нему пришли некие граждане и попросили… освободить место командира отдельного батальона ДПС по собственному желанию, иначе пеняй на себя. На что Дмитрий ответил отказом:

- Будет приказ о моем увольнении, тогда приходите.

Следом на его мобильный посыпались телефонные звонки и полетели sms-сообщения с угрозами физической расправы, если Пампухов не одумается. Татьяне тоже открытым текстом, прямо на улице, неизвестный мужчина предлагал уговорить мужа оставить должность по-доброму. В противном случае незнакомец обещал убить сначала детей, а затем ее. Однажды, среди белого дня, Татьяну сбил автомобиль на пешеходном переходе. За рулем находилась женщина. По словам очевидцев, иномарка буквально протаранила Пампухову, будто специально поджидала свою жертву и прибавила скорость. Этот наезд до сих пор сказывается на здоровье Татьяны. Она написала заявление в полицию, но никакого наказания виновница наезда не понесла. Хотя она и не скрывалась, будто знала, что ей ничего не будет. Даже накричала на пешеходов, вступившихся за жертву ДТП.

Дмитрий Пампухов дважды писал рапорты на имя начальника УМВД России по ПК генерал-майора Афанасьева с просьбой предоставить защиту ему и его семье. И дважды получал отказ. В последний раз Татьяна написала заявление в Первореченский отдел полиции №3 города Владивостока 14 августа 2014 года. Но до сих пор от полисменов ни ответа, ни привета. Скорее всего, ее заявление об угрозах от неизвестных людей, также потеряно, как вещественные доказательства из уголовного дела Алиева – Пампухова.

Как-то поздним вечером, когда Пампухов находился под домашним арестом и не имел права выходить даже на лестничную площадку, поскольку это было бы нарушением режима, за ним пришли несколько мужчин в камуфляжной форме. Они представились сотрудниками полиции и попросили Дмитрия выйти переговорить на несколько минут. Он вышел с электронным браслетом на ноге, контролирующим его передвижения.

Несколько минут растянулись почти до зари. Дмитрий вернулся домой окровавленный, с разбитым лицом и выбитыми зубами, на руках и на теле – синяки и гематомы. Увечья были настолько сильными, что ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Браслета ГЛОНАСС на ноге не было. За его потерю Пампуховы заплатили крупную сумму. Но кто приходил к Дмитрию поговорить, до сих пор не установлено...

Кому награда, кому колония

Пампухова уволили из органов только 30 октября 2014 года, якобы за то, что он не представил руководству ведомства документ о возбуждении уголовного дела, как прописано в его контракте с УМВД края. Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего подполковника полиции Пампухова было возбуждено 31 июля 2014 года, а постановление о возбуждение ему вручили только через полгода, то есть 14 января 2015 года. И то, после жалобы в суд. По факту, этого документа у него не было на руках, и его увольнение – незаконно. По крайней мере, так полагает сторона защиты.

Что касается законности действий следствия, то они тоже под большим вопросом. Так, допрошенный в судебном заседании 28 марта 2018 года старший следователь Рзаев, не смог назвать документ, на основании которого он установил, что Дмитрий Пампухов, используя свое служебное положение, решил способствовать Наибу Алиеву в совершении преступления. Поскольку в материалах дела такого документа нет. Как нет и фактов передачи денег Алиевым кому-либо из подозреваемых. По большому счету, следователь признался, что в действиях бывшего подполковника полиции отсутствуют умысел и, соответственно, корыстный интерес. Между тем в соответствии с ч.2 ст.75 УПК РФ показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, относятся к недопустимым доказательствам. Выводы отсюда соответствующие.

В дальнейшем судья Бессараб отклоняла все вопросы, адресованные следователю относительно предъявленного обвинения. Тем самым она заняла позицию государственного обвинения. Видимо, вспомнила свою прежнюю профессию. Более того, когда один из сотрудников прокуратуры, присутствовавший на заседании суда, несколько раз не возражал против просьб представителей защиты, она на него даже прикрикнула. Настолько ей не понравилось его справедливое отношение к подсудимым. Впоследствии на судебные заседания стал ходить другой представитель стороны обвинения, который не смел перечить судье. В то же время поведение судьи Бессараб, по мнению защитников, не соответствовало судебной этике. К примеру, во время процесса она могла позволить себе разговаривать по телефону со своими родственниками, тем самым демонстрируя недвусмысленное отношение к происходящему. В распоряжении «ЗР» есть аудиозаписи из зала суда.

Подводя черту, можно сказать, что все обвинение по уголовному делу Алиева – Пампухова построено исключительно на предположениях и домыслах следователя. Поскольку в материалах дела нет документов, подтверждающих совершение преступления Алиевым, Пампуховым и сотрудницей Госавтоинспекции, давшей признательные показания. Тем не менее после завершения уголовного дела старший следователь Роман Рзаев получил повышение, а бывшие «гаишники» - сроки.





Дмитрий Пампухов и Наиб Фарман оглы Алиев служили закону и порядку и даже в самом кошмарном сне не могли себе представить, какую судьбу им уготовили коллеги из правоохранительной системы.



ЦИТАТА

Из письма Татьяны Пампуховой президенту России Владимиру Путину:

- Моя мать написала огромное количество жалоб во всевозможные инстанции с просьбой вернуть принадлежащие ей деньги, изъятые из ее квартиры – ответ везде отрицательный. Также изъяли зарплатную банковскую карту мужа, на которую поступает заработная плата. Это был единственный источник дохода нашей семьи на тот момент, так как я находилась в декретном отпуске. Нас на полтора месяца оставили без рубля с тремя детьми, самому маленькому два года. Спасибо родителям-пенсионерам, не дали умереть с голоду. У нас забрали даже карту памяти из видеокамеры, на которой только записи с младшим сыном. Зачем она следственному комитету? Мой муж никогда не нарушал Закон, а его арестовали более, чем на двое суток. Во время допроса в следственном комитете, Дмитрию стало плохо, но адвокату не позволили вызвать «скорую» помощь. «Скорую» вызвали только через несколько часов в изолятор временного содержания, где врач поставила супругу диагноз – прединфарктное состояние! За 15 лет службы в органах внутренних дел мой муж заработал кучу благодарностей и поощрений и еще гипертонию второй степени. Неоказание медицинской помощи могло привести к непоправимым последствиям.