www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.36 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 68.82 р. 10 CNY: 87.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Япония подтвердила участие в парусной регате на ВЭФ-2018 в Приморье

15 Января 2018, 17:13 | Приморье

В сентябре в Приморье пройдет одно из самых зрелищных мероприятий четвертого Восточного экономического форума – международная парусная регата. Ее участниками станут представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Японии. Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с Генеральным консулом Японии во Владивостоке Касаи Тацухико в понедельник, 15 января, сообщили газета "Золотой Рог" в администрации Приморского края.  

Как отметил иностранный дипломат, в последние годы Приморский край активно развивается, и об успешности этого развития свидетельствует проведение во Владивостоке одного из крупнейших международных деловых событий в АТР – Восточного экономического форума, участником которого уже дважды становился премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Организация парусной регаты в рамках очередного, четвертого, ВЭФ станет ярким украшением масштабного события.

«Япония намерена участвовать в гонке. Уже известно, что нашу страну представят две шхуны – “Ами” и “Мирайэ”. Возможно также, что к ним присоединится парусник “Ниппон Мару”», – сообщил Генконсул.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы о перспективах расширения экономических и гуманитарных связей между Японией и Приморским краем. Андрей Тарасенко отметил, что территории связывают долгие добрососедские отношения, и сегодня сотрудничество становится особенно активным: реализуются совместные проекты в области экономики, образования и науки, окружающей среды, благоустройства городов и другие.

«2018 год объявлен Годом Японии в России и России в Японии. Мы готовы прилагать все усилия для развития нашего взаимодействия во всех сферах», – подчеркнул глава Приморья.

Касаи Тацухико отметил, что в рамках программы перекрестного года в Приморье сформирован план совместных российско-японских мероприятий. Первое состоится уже 19 января – в краевой филармонии пройдет шоу японских барабанщиков «Ритмы Японии».

Также стороны обсудили возможности участия японских инвесторов в проектах в сфере гостиничного бизнеса, в частности в проекте создания гостиничного комплекса на мысе Бурный. Кроме того, речь шла о поиске партнеров среди японских компаний для организации экспорта приморского меда в Страну восходящего солнца.

Напомним, в Приморье по инициативе врио Губернатора края Андрея Тарасенко в сентябре 2018 года впервые пройдет международная парусная регата. Она объединит парусные суда из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Увидеть парусники сможет каждый желающий – специально для этого организаторы намерены устроить выставку в акватории бухты Золотой Рог.

Помимо России участие в мероприятии также уже подтвердили Республика Корея и Китай.

Отметим, летом прошлого года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2018 году Года России в Японии и Года Японии в России. Основная цель организации перекрестного года – дальнейшее развитие и укрепление российско-японских отношений. В Приморье в рамках года состоится целый ряд мероприятий, одно из самых крупных – гастрономический фестиваль «Попробуй Тоттори на вкус».

Досье "Золотого Рога": Приморский край активно сотрудничает c шестью японскими территориями. В 2016 году 25-летний юбилей установления побратимских связей в Приморье отметили с префектурами Тоттори и Симанэ. В 2017 году отпраздновали 25-летие дружбы с префектурами Тояма и Осака. Также среди партнеров Приморья – префектуры Ниигата и Акита.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: парусная регата  вэф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru