Япония подтвердила участие в парусной регате на ВЭФ-2018 в Приморье

В сентябре в Приморье пройдет одно из самых зрелищных мероприятий четвертого Восточного экономического форума – международная парусная регата. Ее участниками станут представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Японии. Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с Генеральным консулом Японии во Владивостоке Касаи Тацухико в понедельник, 15 января, сообщили газета "Золотой Рог" в администрации Приморского края.



Как отметил иностранный дипломат, в последние годы Приморский край активно развивается, и об успешности этого развития свидетельствует проведение во Владивостоке одного из крупнейших международных деловых событий в АТР – Восточного экономического форума, участником которого уже дважды становился премьер-министр Японии Синдзо Абэ.



Организация парусной регаты в рамках очередного, четвертого, ВЭФ станет ярким украшением масштабного события.



«Япония намерена участвовать в гонке. Уже известно, что нашу страну представят две шхуны – “Ами” и “Мирайэ”. Возможно также, что к ним присоединится парусник “Ниппон Мару”», – сообщил Генконсул.



Также в ходе встречи были затронуты вопросы о перспективах расширения экономических и гуманитарных связей между Японией и Приморским краем. Андрей Тарасенко отметил, что территории связывают долгие добрососедские отношения, и сегодня сотрудничество становится особенно активным: реализуются совместные проекты в области экономики, образования и науки, окружающей среды, благоустройства городов и другие.



«2018 год объявлен Годом Японии в России и России в Японии. Мы готовы прилагать все усилия для развития нашего взаимодействия во всех сферах», – подчеркнул глава Приморья.



Касаи Тацухико отметил, что в рамках программы перекрестного года в Приморье сформирован план совместных российско-японских мероприятий. Первое состоится уже 19 января – в краевой филармонии пройдет шоу японских барабанщиков «Ритмы Японии».



Также стороны обсудили возможности участия японских инвесторов в проектах в сфере гостиничного бизнеса, в частности в проекте создания гостиничного комплекса на мысе Бурный. Кроме того, речь шла о поиске партнеров среди японских компаний для организации экспорта приморского меда в Страну восходящего солнца.



Напомним, в Приморье по инициативе врио Губернатора края Андрея Тарасенко в сентябре 2018 года впервые пройдет международная парусная регата. Она объединит парусные суда из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Увидеть парусники сможет каждый желающий – специально для этого организаторы намерены устроить выставку в акватории бухты Золотой Рог.



Помимо России участие в мероприятии также уже подтвердили Республика Корея и Китай.



Отметим, летом прошлого года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2018 году Года России в Японии и Года Японии в России. Основная цель организации перекрестного года – дальнейшее развитие и укрепление российско-японских отношений. В Приморье в рамках года состоится целый ряд мероприятий, одно из самых крупных – гастрономический фестиваль «Попробуй Тоттори на вкус».



Досье "Золотого Рога": Приморский край активно сотрудничает c шестью японскими территориями. В 2016 году 25-летний юбилей установления побратимских связей в Приморье отметили с префектурами Тоттори и Симанэ. В 2017 году отпраздновали 25-летие дружбы с префектурами Тояма и Осака. Также среди партнеров Приморья – префектуры Ниигата и Акита.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.