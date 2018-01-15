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Фотолетопись "Посмотри на Владивосток" ввела новые номинации - "Азиатский акцент", "Учителя" и "Порт"
Издательская компания "Золотой Рог" второй год выступает информационным партнером события
Фотопроект «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) открыл прием фотографий за 2017 год. Организаторы приглашают поделиться яркими и неординарными снимками в номинациях: архитектура, события, повседневность, море, порт, учителя и азиатский акцент.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте lookatvladivostok.ru и загрузить до 5 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2017 году. Жюри будет обращать внимание на работы, открывающие новые грани и ракурсы столицы Приморья.
Марина Баринова, продюсер проекта «Посмотри на Владивосток»: «Мы вновь совместно с горожанами создаем фотолетопись Владивостока — это очень трепетно и важно. В этом году хотим обратить внимание на новые номинации. Привлечь внимание к профессии учителя и работе порта, и что очень ярко проявляется в нашем городе, — к азиатскому акценту».
Прием фотографий продлится до 1 апреля 2018 года. После этого жюри выберет 158 снимков, которые войдут в фотоальбом ко дню рождения Владивостока — 2 июля городу исполнится 158 лет. 1 июля пройдет награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж».
«Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он прохоит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах.
Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером события.
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