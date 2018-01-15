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Во Владивостоке МедиаМасленица превратилась в большой семейный фестиваль
Народные гуляния, кулинарные поединки и ярмарка ремесел пройдут 17 февраля в центре отдыха «Седанка»
Жителей и гостей Владивостока всех возрастов приглашают на МедиаМасленицу. Праздник блинов пройдет 17 февраля на территории центра отдыха «Седанка». Участников ожидает насыщенная программа: народные гуляния, кулинарные поединки, ярмарка ремесел и многое другое.
МедиаМасленица уже не первый год проходит во Владивостоке. Однако мероприятие изменило формат, и из праздника для представителей СМИ и пресс-служб превратилось в большой семейный фестиваль.
Гостей праздника ожидает насыщенная программа: викторины, тематические фотозоны, ярмарка ремесел, катание на коньках, кулинарные поединки и др. В месте проведения мероприятия будут работать оборудованные зоны фудкорта, а всем гостям фестиваля будут раздавать бесплатные блины. Для самых маленьких будет работать детская комната.
Кульминацией праздника станет сжигание чучела, символизирующее приход весны.
17 февраля, с 12.00 до 16.00, центр отдыха «Седанка» (Владивосток, ул. Менделеева, 14). Вход на территорию центра отдыха — 100 рублей для взрослых, для детей – бесплатный.
Организаторы мероприятия – медиахолдинг PrimaMedia и центр отдыха «Седанка».
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