www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.26 р. 100 JPY: 58.38 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Благотворительный "Рождественский Караван" приедет во Владивосток

14 Декабря 2018, 13:43 | Приморье

15 декабря во Владивостоке пройдет инклюзивный праздник для подростков из социально уязвимых групп населения. В этом году мероприятия будут включать в себя не только развлекательный, но также образовательный и социализирующий компоненты.

Организаторы проведут традиционный «Рождественский Караван» в новом формате, чтобы помочь социализироваться детям, имеющим физические или ментальные ограничения. Если раньше красные грузовички, украшенные яркими лампочками, отправлялись с подарками в детские дома, школы-интернаты, детские больницы и реабилитационные центры, то теперь подростков пригласят стать соорганизаторами большого инклюзивного праздника.

Мероприятие пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета в партнерстве совместно со Специальной Олимпиадой, благотворительным фондом «Надежда по всему миру!» и организацией «Маленький Принц», работающей с детьми с расстройствами аутистического спектра. На специально организованной площадке ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, их сверстники из обычных семей, а также подростки с ментальными и физическими особенностями развития смогут погрузиться в новогоднюю атмосферу и вместе провести время с удовольствием и пользой.

«Мы подарим праздник 200 ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Детям с особенностями развития остро не хватает общения со сверстниками, что приводит к трудностям с социализацией. Поэтому мы решили в этом году вывезти ребят из привычной для них среды и собрать вместе на городском инклюзивном празднике. Открытки, которые ребята смастерят с помощью наших волонтеров, они раздадут прохожим», — рассказывает Марина Мокина, руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC Россия.

Цель инклюзивных мероприятий — не только подарить праздник и помочь в социализации, но и донести до подростков идею о том, что их жизнь зависит от них самих. На праздничных площадках разместятся несколько тематических точек, в каждой из которых ребятам предложат интересные игры или задания. Гости смогут самостоятельно выбрать то, что им ближе и интереснее. На праздничной площадке откроется творческая мастерская, где можно своими руками с помощью модных стикеров, трафаретов и маркеров смастерить открытки, в музыкальной зоне участников будет ждать целый набор музыкальных инструментов и наставники, в игровой зоне гости смогут размяться. Кроме того, предусмотрена зона самопознания, где психологи помогут тинейджерам определить свои сильные стороны и вдохновиться на новые занятия в наступающем 2019 году.

Все игры и занятия продуманы и организованы таким образом, чтобы в них могли с комфортом участвовать как обычные подростки, так и ребята с особенностями интеллектуального или физического развития. Каждая зона доступна для гостей на инвалидных колясках, развлекательные активности имеют разные уровни сложности, а аниматоры и волонтеры проходят специальное обучение по работе с людьми с особенностями развития. Для каждого юного посетителя приготовлены приятные и полезные подарки.

Маршрут «Рождественского Каравана» в этом году включает в себя 12 городов: Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калязин, Нижний Новгород, Самару, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Рождественский Караван  благотворительность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru