Благотворительный "Рождественский Караван" приедет во Владивосток

15 декабря во Владивостоке пройдет инклюзивный праздник для подростков из социально уязвимых групп населения. В этом году мероприятия будут включать в себя не только развлекательный, но также образовательный и социализирующий компоненты.

Организаторы проведут традиционный «Рождественский Караван» в новом формате, чтобы помочь социализироваться детям, имеющим физические или ментальные ограничения. Если раньше красные грузовички, украшенные яркими лампочками, отправлялись с подарками в детские дома, школы-интернаты, детские больницы и реабилитационные центры, то теперь подростков пригласят стать соорганизаторами большого инклюзивного праздника.

Мероприятие пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета в партнерстве совместно со Специальной Олимпиадой, благотворительным фондом «Надежда по всему миру!» и организацией «Маленький Принц», работающей с детьми с расстройствами аутистического спектра. На специально организованной площадке ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, их сверстники из обычных семей, а также подростки с ментальными и физическими особенностями развития смогут погрузиться в новогоднюю атмосферу и вместе провести время с удовольствием и пользой.

«Мы подарим праздник 200 ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Детям с особенностями развития остро не хватает общения со сверстниками, что приводит к трудностям с социализацией. Поэтому мы решили в этом году вывезти ребят из привычной для них среды и собрать вместе на городском инклюзивном празднике. Открытки, которые ребята смастерят с помощью наших волонтеров, они раздадут прохожим», — рассказывает Марина Мокина, руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC Россия.

Цель инклюзивных мероприятий — не только подарить праздник и помочь в социализации, но и донести до подростков идею о том, что их жизнь зависит от них самих. На праздничных площадках разместятся несколько тематических точек, в каждой из которых ребятам предложат интересные игры или задания. Гости смогут самостоятельно выбрать то, что им ближе и интереснее. На праздничной площадке откроется творческая мастерская, где можно своими руками с помощью модных стикеров, трафаретов и маркеров смастерить открытки, в музыкальной зоне участников будет ждать целый набор музыкальных инструментов и наставники, в игровой зоне гости смогут размяться. Кроме того, предусмотрена зона самопознания, где психологи помогут тинейджерам определить свои сильные стороны и вдохновиться на новые занятия в наступающем 2019 году.

Все игры и занятия продуманы и организованы таким образом, чтобы в них могли с комфортом участвовать как обычные подростки, так и ребята с особенностями интеллектуального или физического развития. Каждая зона доступна для гостей на инвалидных колясках, развлекательные активности имеют разные уровни сложности, а аниматоры и волонтеры проходят специальное обучение по работе с людьми с особенностями развития. Для каждого юного посетителя приготовлены приятные и полезные подарки.

Маршрут «Рождественского Каравана» в этом году включает в себя 12 городов: Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калязин, Нижний Новгород, Самару, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.