Спортсменки Приморья готовятся к первому в истории России Чемпионату мира по футболу среди детей-сирот

В Приморье в городе Спасске-Дальнем начались тренировки сборной команды воспитанниц Центров содействия семейному устройству Приморского края. Девушки готовятся принять участие в отборочных играх за право представлять Россию на Чемпионате мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя!».

Первый в истории России Чемпионат мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя!» пройдет в мае будущего года в Москве и соберет юных футболистов из 22 государств. Россию на нем будут представлять две команды: одна из них - победитель Всероссийских соревнований 2017 года «Будущее зависит от тебя», вторая - команда девочек. Ее еще только предстоит выбрать в результате отборочных игр, которые пройдут 22 декабря в Москве, на поле Академии «Спартак» по футболу им. Ф. Черенкова. В отборочном турнире примут участие команды воспитанниц социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из пяти регионов нашей страны: Дальнего Востока и Восточной Сибири, Западной Сибири, Северо-Запада, Урала и Центра России.

В начале ноября в результате серии игр, прошедших в г. Спасске-Дальнем, была сформирована команда, которая представит Дальний Восток и Восточную Сибирь на отборочном турнире в Москве. В нее вошли девушки 13-17 лет из Центров содействия семейному устройству городов Уссурийск, Спасск-Дальний, Партизанск, а также школы-интерната п. Кавалерово. На этой неделе все девушки собрались в г. Спасске-Дальнем, чтобы приступить к активным тренировкам.

«В нашу сборную вошли девочки из разных уголков Приморского края, мы пока не знаем стиля игры друг друга, не знаем, кто на что способен, поэтому наша самая главная задача сейчас - сыграться, научиться работать командой, стать настоящим коллективом, -- говорит Екатерина Руденко, воспитанница Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего. – Очень горды тем, что именно мы будем бороться за путевку на Чемпионат мира «Будущее зависит от тебя!», и постараемся показать все, на что способны!!».

Интересно, что каждая команда будет представлена на отборочных играх семью игроками на поле + двое в запасе (а не составом 6+2 по традиционным правилам турнира), благодаря чему шанс войти в историю российского молодежного футбола получат еще больше юных спортсменок.

«Футбол - это не только самый любимый вид спорта в нашей стране, но и самый демократичный, среди его поклонников – люди любого пола и возраста, - замечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Поэтому неудивительно, что на наших играх «Будущее зависит от тебя!» мы часто видим девочек, которые, кстати, играют не хуже мальчишек, а порой и превосходят их в мастерстве. Для каждой девушки, которая вошла в сборную, участие в предстоящих играх в Москве – это шанс проявить себя, продемонстрировать все свои спортивные таланты и навыки. Успешных им тренировок и уверенности в своих силах во время игр!»

Досье "Золотого Рога": Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За двенадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3 500 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 34 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано около 2 000 видеоанкет об участниках турнира, 433 из них уже обрели новую семью. Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/