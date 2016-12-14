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Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция

14 Декабря 2016, 14:39 | Приморье

В следственном подразделении отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 40-летней женщины. Заявительница сообщила, что неустановленное лицо обманным путем завладело ее денежными средствами.

Установлено, что на одном из интернет-сайтов женщину заинтересовала меховая шуба, выставленная на продажу. Для приобретения товара необходимо было связаться с продавцом по номеру телефона, указанному в объявлении.

После обсуждения условий покупки на счет банковской карты продавца женщина перечислила деньги.

Согласно устной договоренности, товар должен быть доставлен покупательнице в течение недели. Однако после получения денежных средств продавец отключил телефон и перестал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержана 23-летняя жительница Уссурийска. В отделе полиции задержанная дала признательные показания и пояснила, что похищенные путем обмана денежные средства потратила по своему усмотрению.

Подозреваемая созналась в совершении еще двух аналогичных преступлений.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: приморский край  преступление 



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