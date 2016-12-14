Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция
В следственном подразделении отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 40-летней женщины. Заявительница сообщила, что неустановленное лицо обманным путем завладело ее денежными средствами.
Установлено, что на одном из интернет-сайтов женщину заинтересовала меховая шуба, выставленная на продажу. Для приобретения товара необходимо было связаться с продавцом по номеру телефона, указанному в объявлении.
После обсуждения условий покупки на счет банковской карты продавца женщина перечислила деньги.
Согласно устной договоренности, товар должен быть доставлен покупательнице в течение недели. Однако после получения денежных средств продавец отключил телефон и перестал выходить на связь.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержана 23-летняя жительница Уссурийска. В отделе полиции задержанная дала признательные показания и пояснила, что похищенные путем обмана денежные средства потратила по своему усмотрению.
Подозреваемая созналась в совершении еще двух аналогичных преступлений.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция
- Прокуратура Приморья борется с задержками
- В Приморском крае продолжается благотворительная акция "Помоги Деду Морозу"
- Чиновники в Приморье по закону никак не отвечают за неэффективное расходование бюджетных средств
- За хранение оружия, гранат и наркотиков в Приморье осудили местного жителя
- Количество разводов в Приморье продолжает оставаться аномально высоким
- В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций
- Во Владивостоке осудили молодого человека за пост "Вконтакте"
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут сыты
- Звено модернизированных самолетов перехватчиков МиГ-31БМ получила истребительная авиация в Приморье
Новости раздела
- Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция
- Прокуратура Приморья борется с задержками
- В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы поселения
- В Приморском крае продолжается благотворительная акция "Помоги Деду Морозу"
- Тигрёнок-потеряшка бродит возле приморского села
- В Приморье выбрали любимых педагогов
- Приморцы платят за капремонт исправнее, чем органы власти
- Чиновники в Приморье по закону никак не отвечают за неэффективное расходование бюджетных средств
- За хранение оружия, гранат и наркотиков в Приморье осудили местного жителя
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В России вновь собираются изменить ПДД
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- В школах Владивостока практикуют "парты позора"