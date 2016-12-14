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Прокуратура Приморья борется с задержками

14 Декабря 2016, 13:00 | Приморье

В организациях не платили заработную плату свыше двух месяцев, общая сумма составила свыше 1 млн 250 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

Установлено, что в ООО «Дальнереченские коммунальные системы» и  ООО «Дальводоканал» в течение 2016 года свыше двух месяцев в полном объеме и свыше трех месяцев частично не выплачивалась заработная плата работникам.

На момент проверки общая задолженность по выплате заработной платы перед 41 работником ООО «Дальнереченские коммунальные системы» составляла 1 млн 142 тыс. рублей, перед 14 работниками ООО «Дальводоканал» - 126 тыс. 359 рублей.

По фактам нарушений закона в сфере оплаты труда надзорным ведомством принят комплекс мер реагирования: внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, прокурором также реализованы полномочия по обращению в суд в защиту работников, чьи конституционные права на оплату труда нарушены.

Кроме этого, межрайонная прокуратура направила в следственный орган материалы проверок для принятия процессуального решения по ним.

По итогам их рассмотрения следствием возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Ход и результаты их расследования поставлены на контроль в межрайонной прокуратуре.

Иван КРЫШАН.

 

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Теги: приморский край  зарплата 



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