Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прокуратура Приморья борется с задержками
В организациях не платили заработную плату свыше двух месяцев, общая сумма составила свыше 1 млн 250 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.
Установлено, что в ООО «Дальнереченские коммунальные системы» и ООО «Дальводоканал» в течение 2016 года свыше двух месяцев в полном объеме и свыше трех месяцев частично не выплачивалась заработная плата работникам.
На момент проверки общая задолженность по выплате заработной платы перед 41 работником ООО «Дальнереченские коммунальные системы» составляла 1 млн 142 тыс. рублей, перед 14 работниками ООО «Дальводоканал» - 126 тыс. 359 рублей.
По фактам нарушений закона в сфере оплаты труда надзорным ведомством принят комплекс мер реагирования: внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, прокурором также реализованы полномочия по обращению в суд в защиту работников, чьи конституционные права на оплату труда нарушены.
Кроме этого, межрайонная прокуратура направила в следственный орган материалы проверок для принятия процессуального решения по ним.
По итогам их рассмотрения следствием возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Ход и результаты их расследования поставлены на контроль в межрайонной прокуратуре.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция
- Прокуратура Приморья борется с задержками
- В Приморском крае продолжается благотворительная акция "Помоги Деду Морозу"
- Чиновники в Приморье по закону никак не отвечают за неэффективное расходование бюджетных средств
- За хранение оружия, гранат и наркотиков в Приморье осудили местного жителя
- Количество разводов в Приморье продолжает оставаться аномально высоким
- В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций
- Во Владивостоке осудили молодого человека за пост "Вконтакте"
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут сыты
- Звено модернизированных самолетов перехватчиков МиГ-31БМ получила истребительная авиация в Приморье
Новости раздела
- Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция
- Прокуратура Приморья борется с задержками
- В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы поселения
- В Приморском крае продолжается благотворительная акция "Помоги Деду Морозу"
- Тигрёнок-потеряшка бродит возле приморского села
- В Приморье выбрали любимых педагогов
- Приморцы платят за капремонт исправнее, чем органы власти
- Чиновники в Приморье по закону никак не отвечают за неэффективное расходование бюджетных средств
- За хранение оружия, гранат и наркотиков в Приморье осудили местного жителя
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В России вновь собираются изменить ПДД
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- В школах Владивостока практикуют "парты позора"