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В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы поселения

14 Декабря 2016, 12:54 | Приморье

Из-за  действий бывшего главы поселения был причинен вред окружающей среде, почвам на 30 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Лазовского сельского поселения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, превышение должностных полномочий.

По версии следствия, 16 июня 2015 года глава администрации, зная, что земельный участок, отнесен к категории земель сельскохозяйственного назначения и находится в долгосрочной аренде у гражданина, незаконно дал представителю одной коммерческой организации устное разрешение на использование части земельного участка для разработки грунта, а затем незаконно заключил договор с указанной организацией о передаче аренды под карьеры.

В результате права гражданина у которого фактически был в аренде участок были нарушены, а также причинен вред почвам как объекту охраны окружающей среды в размере свыше 30 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: преступление  приморский край 






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