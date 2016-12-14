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В Приморском крае продолжается благотворительная акция "Помоги Деду Морозу"

14 Декабря 2016, 09:21 | Приморье

Любой, кто хочет поздравить с Новым годом ребенка из детского дома может воспользоваться специальной страницей на сайте «Почтамаркет» (https://market.pochta.ru/deti/).

Подарки к Новому году, выбранные самими ребятами вместе с педагогами ждут воспитанники 76 детских домов из 61 региона. Свои просьбы Деду Морозу на сайт «Почтамаркет» передали более 3 тысяч детей разного возраста. Около 2000 новогодних подарков уже ждут своей отправки на Почте России для вручения ребятам – именно такое количество россиян приняли участие в благотворительной акции и сделали заказы в соответствии с пожеланиями детей. Однако есть дети, которые все еще остаются без новогоднего подарка.

Почта России призывает присоединиться к благотворительной акции всех, кто любит Новый год и хочет разделить радость праздника с детьми, нуждающимися в нашем внимании и заботе. 

Доставку подарков в детские дома Почта России осуществляет бесплатно. Участник акции оплачивает только стоимость подарка в режиме онлайн банковской картой или через сервис Яндекс.Деньги.

Сотрудники Почты России уже второй год отправляют в детские дома новогодние подарки с помощью созданного на площадке электронного магазина «Почтамаркет» ресурса. В прошлом году акция называлась «Наполним Новый год красками», ее участники – работники разных подразделений Почты России - подарили подарки воспитанникам детских домов Московской области, сообщает пресс-служба Почты России.

«В нашей стране стало доброй традицией отправлять новогодние подарки, игрушки в детские дома. Данная акция позволяет поздравить детей адресно, с учетом возраста и интересов каждого – отправить подарок, который ребенок с нетерпением ждет от Деда Мороза. Кроме того, акция охватывает детдома по всей стране, даже те, куда непросто добраться и которые обычно получают меньше внимания», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: благотворительность  новый год  детский дом  приморский край 



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