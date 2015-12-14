Во Владивостоке "Земля леопарда" представила итоги фотоучета редких кошек на границе РФ И КНР

Результаты совместного фотомониторинга амурских тигров и дальневосточных леопардов на юге Приморского края и на северо-востоке Китая представлены на международной конференции во Владивостоке. Доклад на эту тему подготовила руководитель отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Международная научно-практическая конференция «Амурский тигр: состояние популяции, проблемы и перспективы охраны» открылась 13 декабря на базе Биолого-почвенного института (БПИ) ДВО РАН. Главная цель мероприятия – подведение итогов реализации «Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации» и обсуждение результатов масштабного учета амурского тигра 2015 года. Организаторы конференции – Минприроды России, БПИ ДВО РАН, Центр «Амурский тигр» и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Несмотря на то, что национальный парк «Земля леопарда» был создан для сохранения дальневосточного леопарда, его сотрудники делают большой акцент на изучении амурского тигра как основного конкурента пятнистой кошки. Для оценки популяции обоих хищников используются одни и те же методы, а все меры, направленные на сохранение леопарда, также положительно влияют и на численность амурского тигра. Если долгие годы на юго-западе Приморья средняя численность тигра не превышала 10 особей, то на данный момент их насчитывается около 30.

Масштабный фотомониторинг крупных кошачьих ведется на юге Приморья с 2013 года. Значимым плюсом этого метода учета является то, что снимки позволяют идентифицировать тигров и леопардов по узору пятен на шкуре. В 2015 году ученые национального парка «Земля леопарда» и специалисты из КНР впервые обменялись данными с фотоловушек, установленных по обе стороны границы. Это позволило не только установить общую численность дальневосточного леопарда, но и узнать, как много этих кошек, а также амурских тигров имеют «двойное гражданство».

«Благодаря обмену данными с сотрудниками Пекинского педагогического университета у нас появилась более полная информация о состоянии популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда на юге Приморья, - рассказывает Анна Виткалова, руководитель отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Мы не только узнали общую численность животных на приграничной территории, но и уточнили ее состав. К примеру, во многих случаях новые данные позволили узнать пол и возраст уже известных нам животных».

Как уже сообщалось ранее, обмен данными с КНР показал, что в мире обитает не менее 80 дальневосточных леопардов. По мнению ученых, расширение ареала популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда в сторону Китая является естественным процессом.

При росте численности хищников самцам необходимо осваивать новые территории. Так как часть территории «Земля леопарда» окружена морем, а другая отрезана от остального мира дорогами и населенными пунктами, диким кошкам остается двигаться только в сторону КНР и КНДР. К счастью, правительство Китая в последние годы уделяет значительное внимание проблемам сохранения природы. Это уже привело к сокращению числа фактов браконьерства на приграничной территории, что во многом и явилось причиной появления здесь редких хищников. Ситуация в Северной Кореей пока не ясна, и в настоящее время на правительственном уровне ведутся переговоры о возможности совместных природоохранных исследованиях.

На фото: Сотрудники "Земли леопарда" на конференции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.