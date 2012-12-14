Во Владивостоке выездная группа судебных приставов встречала должников в торговом центре

14 декабря во Владивостоке в рамках акции «В Новый год - без долгов», которую проводит УФССП России по Приморскому краю, в торговом центре «Зеленый остров» (ул. Калинина, 275), с 10.00 до 14.00 рабола выездная группа судебных приставов Первомайского района г. Владивостока, оснащенная мобильной базой данных о должниках, проживающих на территории Приморского края.

Обратившись к судебному приставу, все желающие смогли получить сведения о наличии либо отсутствии задолженности, а также на месте погасить долг либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате.

УФССП России по Приморскому краю напоминает, что на официальном сайте Службы размещен информационный сервис - «Банк данных исполнительных производств», благодаря которому каждый гражданин может узнать, является ли он должником, сообщила ZRPRESS пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.