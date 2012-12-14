Жителей Приморского края предостерегают от использования некачественной пиротехники

В период новогодниx праздников жители Приморья с особым вниманием должны отнестись к выбору и покупке пиротехнических изделий.

Как предупреждают специалисты ГУ МЧС России по Приморскому краю, любое пиротехническое изделие при неумелом обращении может привести к травмам и пожару.

Покупать пиротехнику для Нового года можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые документы и сертификаты качества на продукцию. Продавец должен быть готов представить заключение СЭС и Службы пожарной охраны, а все товары должны иметь описания на русском языке и иметь срок годности. Если возникают сомнения в подлинности изделия, лучше отказаться от его приобретения, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения: текст инструкции должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом.

До момента использования хранить фейерверки следует в сухом, темном и прохладном месте. Не допускать применение пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями. Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т. п.

Детям необходимо использовать любые пиротехнические изделия только в присутствии взрослых.

Правильное использование фейерверков обеспечит безопасность зрителей и убережет от пожаров.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.