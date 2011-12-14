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Около 15 тысяч жителей Приморья будут встречать Новый год в Китае
ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Обеспечение безопасности приморских туристов, которые отправятся на новогодние каникулы в город Суйфэньхэ (КНР), а также другие вопросы двустороннего взаимодействия в области туризма обсудили участники встречи, прошедшей в администрации Приморского края.
Представители канцелярии иностранных дел народного правительства города Суйфэньхэ, начальник канцелярии Лю Сыцун и сотрудник канцелярии Цезян Чао, встретились с директором департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгением Маркиным. Особое внимание было уделено вопросу посещения российскими туристами города Суйфэньхэ во время новогодних праздников. Ожидается, что на отдых в КНР отправятся свыше 15 тысяч туристов.
«Китайские власти должны приложить усилия для улучшения условий пребывания российских туристов в этом городе», - подчеркнул Евгений Маркин.
Также во время встречи перед властями КНР был поставлен вопрос о необходимости принимать меры, препятствующие использованию туристических каналов для перевозки коммерческих грузов.
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