Около 15 тысяч жителей Приморья будут встречать Новый год в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Обеспечение безопасности приморских туристов, которые отправятся на новогодние каникулы в город Суйфэньхэ (КНР), а также другие вопросы двустороннего взаимодействия в области туризма обсудили участники встречи, прошедшей в администрации Приморского края.

Представители канцелярии иностранных дел народного правительства города Суйфэньхэ, начальник канцелярии Лю Сыцун и сотрудник канцелярии Цезян Чао, встретились с директором департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгением Маркиным. Особое внимание было уделено вопросу посещения российскими туристами города Суйфэньхэ во время новогодних праздников. Ожидается, что на отдых в КНР отправятся свыше 15 тысяч туристов.

«Китайские власти должны приложить усилия для улучшения условий пребывания российских туристов в этом городе», - подчеркнул Евгений Маркин.

Также во время встречи перед властями КНР был поставлен вопрос о необходимости принимать меры, препятствующие использованию туристических каналов для перевозки коммерческих грузов.