В Приморье французский знают лучше русского языка

Число школьников, которые учатся на «4» и «5», в Приморье в 2010-2011 годах сократилось на 5,1%. В итоге в общем числе учащихся только 31,8% обучаются без троек. Такие данные озвучил Департамент образования и науки Приморского края.

Ежегодно девятиклассники проходят итоговую аттестацию, которая позволяет оценить уровень знаний нынешней молодежи по основным предметам. В 2011 году 8184 из 18301 учащихся знали родной язык на «3» и «2», оставшиеся, чуть больше 10 000 школьников, по итогам 9 лет знали русский язык на «4» и «5». Математику на «хорошо» и «отлично» знали 10271 человек против 8031 «троечника» и «двоечника».

Исходя из результатов ЕГЭ, сданного выпускниками в этом году, лучше всего приморцы знают французский язык, средний балл по которому был выше других предметов. После него идет обществознание, на третьем месте русский язык.

Судя по данным департамента образования и управления статистики, в нашем крае в последние три года наметилась печальная тенденция к уменьшению числа школьников. Подтверждает это и тот факт, что к концу прошлого учебного года число муниципальных общеобразовательных учреждений сократилось с 591 до 568. Две школы пришлось закрыть как малокомплектные, а из остальных сделать филиалы и подразделения. В 2011 году еще 28 школ присоединили к другим образовательным учреждениям, две полностью ликвидированы, а еще в трех школах Яковлевского района учеба была остановлена. И, как отметили в краевом департаменте образования, основная причина реорганизации – уменьшение количества обучающихся.

При этом хуже всего обстоят дела с молодым поколением в Спасском районе, где пришлось реорганизовать сразу 13 школ. Далее следует Чугуевский район с 4 учебными заведениями, от которого не отстают Кировский район и Находка, где пришлось реорганизовать разными путями 4 и 3 школы соответственно.

Если говорить о начальном и среднем профобразовании, то вчерашние школьники чаще всего выбирают транспортную сферу, сферу торговли и общественного питания. Так, в прошлом году 24% всех выпускников учреждений среднего профессионального образования пришлось на транспортную сферу, еще 23,5% выбрали торговлю и общепит. Новая специальность судостроение - которой ранее долгое время не обучали в учреждениях этого уровня, привлекла сразу 77 студентов.

В то же время некоторые специальности в сфере начального профессионального образования за прошлый год пришлось закрыть, так как они стали менее востребованы. В числе таких профессий – оператор ЭВМ, портной и бухгалтер.

Исходя из заявок различных организаций в службу занятости, сегодня на приморском рынке труда востребованы специалисты с высшим образованием в сфере биологических наук, сельского хозяйства, здравоохранения. Кроме того, востребованы специалисты в сфере естественных и инженерных наук, а также средний персонал сферы социальной и административной деятельности.

За прошлый год проблемы с работой были лишь у 4% выпускников ссузов. Все они закончили обучение по специальностям: «Правоведение», «Экономика и бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Туризм».

«В то же время такие отрасли, как рыбная, строительная, здравоохранение, образование, энергетика, испытывают недостаток в специалистах среднего звена. Всегда востребованы специалисты по металлообработке, отмечает департамент образования.

Анастасия ЗАГОРУЙКО, «Золотой Рог».