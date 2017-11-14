Северо-восток Приморья пострадает от циклона

Ожидается до 25 мм мокрого снега и сильный ветер, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Днем во вторник, 14 ноября, на востоке и северо-востоке Приморья ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с количеством от 15 до 25 миллиметров за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 метров в секунду, порывами до 23 метров в секунду. Такие погодные условия приведут к сильным гололедным явлениям на дорогах.

Как уточнили специалисты Примгидромета, ухудшение погоды носит локальный характер, поэтому предупреждение о неблагоприятном погодном явлении было объявлено лишь в отдельных районах края.

Напомним, что накануне «штормовое предупреждение» начало появляться в отдельных СМИ и группах в социальных сетях, однако, «штормовое» синоптики не объявляли и считают употребление этого термина некорректным.

Фото - Примпогода.ру