Все пенсионерам Приморья доплатят по одной тысяче рублей

Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин поручил Правительству распространить действие законопроекта о единовременной денежной выплате на военных пенсионеров и приравненные к ним категории граждан, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Вместе с федеральной выплатой приморским пенсионерам планируется выплатить и «губернаторскую» тысячу.

Поручение Президента касается индексации в размере пяти тысяч рублей российским пенсионерам, получающим выплаты через Пенсионный фонд, вне зависимости от того, работают они или нет.

Владимир Путин напомнил, что эта мера соцподдержки должна коснуться всех категорий пенсионеров, в том числе силовиков.

«Возможности такие у нас есть, в бюджете есть соответствующие ресурсы», — подчеркнул глава государства.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, вместе с федеральной выплатой приморским пенсионерам планируется предоставить и единовременную социальную выплату за счет средств краевого бюджета. На эти цели в 2017 году запланировано почти 573 миллиона рублей.

«По 1 тысяче рублей получат все пенсионеры, проживающие в регионе, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур», – уточнили специалисты.

Напомним, единовременные социальные выплаты пенсионерам в регионе возобновили в 2013 году по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского. Эту меру социальной поддержки могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке «губернаторская» тысяча предоставляется лишь гражданам, получающим пенсии по линии силовых структур.

«Заявительный характер для пенсионеров-силовиков необходим для актуализации данных о получателе. Военные пенсионеры – люди еще достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства и забывают ставить в известность территориальные отделы соцзащиты. Исключение составляют те, кто получает любые меры социальной поддержки из краевого бюджета – субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные», – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Вице-губернатор Павел Серебряков ставит задачу перед специалистами – сделать все необходимое, чтобы все меры социальной поддержки доходили до пенсионеров своевременно и в полном объеме.

«Это одна из главных задач, стоящая перед органами социальной защиты. В этом году нам удалось избежать задержек по тем или иным выплатам», – подчеркивает он.

Отметим, что в 2016 году только на «губернаторскую» выплату пенсионерам направили почти 570 миллионов рублей краевого бюджета.

«Данные о получателях этого года еще систематизируются. Однако, в 2015 году среди тех, кто ее получил, оказалось почти 27 тысяч военных пенсионеров», – информируют в ведомстве.