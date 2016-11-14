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В Приморье прокуратура нашла нарушения трудовой деятельности в бюджетных организациях

14 Ноября 2016, 12:22 | Приморье

Прокурорские проверки прошли в администрации города Лесозаводска, городской больницы и двух детских садиков. Выявлены нарушения, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в прокуратуре Приморского края.

При проверке администрации Лесозаводского городского округа установлено, что работники допускались к работе без проведения инструктажей и обучения по охране труда. Имелись случаи нарушений сроков выплат заработной платы и несвоевременного расчета за отпуск.

В деятельности учреждения здравоохранения - центральной городской больницы выявлены факты, когда к работе допускались лица, не прошедшие обязательные периодические медицинские осмотры, зафиксированы нарушения сроков выплат окончательного расчета.

По результатам проверки в отношении главы администрации Лесозаводского городского округа, и.о. главного врача центральной городской больницы возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

По результатам их рассмотрения указанные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 16 тыс. и 15 тыс. рублей.

Нарушения в сфере охраны труда, выразившиеся в необеспечении в полном объеме работников средствами индивидуальной защиты, непроведении инструктажей по охране труда установлены и в двух дошкольных образовательных организациях Лесозаводского городского округа.

По постановлениям прокурора заведующие двух дошкольных образовательных организаций привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) в виде штрафа.

Во исполнение требований прокурора нарушения требований трудового законодательства устранены, в том числе проведены инструктажи и обучение по охране труда, организовано прохождение работниками медосмотров, работникам выданы средства индивидуальной защиты, выплачены расчетные и отпускные суммы. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура 



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