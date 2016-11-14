Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке военная полиция получила свои флаги
Во Владивостоке в Доме офицеров Тихоокеанского флота прошла церемония вручения флагов руководителям органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В торжественной обстановке начальник Главного управления военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Ивановский вручил флаги военной полиции начальнику Регионального управления военной полиции по Восточному военному округу полковнику Артуру Люфт, временно исполняющему обязанности начальника Регионального управления военной полиции по Центральному военному округу подполковнику Геннадию Макарову, начальнику Регионального управления военной полиции по Северному флоту полковнику Виктору Семенову, начальнику Регионального управления военной полиции по Южному военному округу полковнику Виктору Зайцеву, начальнику Регионального управления военной полиции по Западному военному округу полковнику Игорю Кострецову и начальнику управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации полковнику Виктору Гайкову, сообщил "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
Вручение флагов состоялось по приказу Министра обороны Российской Федерации № 421 от 8 июля 2016 года «Об учреждении флага органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации». Церемония прошла в рамках мероприятий сбора с руководителями органов военной полиции вооруженных сил РФ, которые прошли на базе Тихоокеанского флота.
Новости тематики
- Все пенсионерам Приморья доплатят по одной тысяче рублей
- В Приморье прокуратура нашла нарушения трудовой деятельности в бюджетных организациях
- Во Владивостоке военная полиция получила свои флаги
- Приморцы простились с Артушем Хачатряном
- В Приморье МЧС взяло в рейд казаков и дружинников
- "Ростелеком" приглашает СМИ Приморья принять участие в международном конкурсе журналистов
- Уберечь детей от опасности - наш долг!
- Находкинский прокурор нашел коррупциогенный фактор в решении городской думы
- Мы против наркотиков. Ты с нами?
- Жителей и гостей Владивостока призывают к бдительности
Новости раздела
- Все пенсионерам Приморья доплатят по одной тысяче рублей
- В Приморье прокуратура нашла нарушения трудовой деятельности в бюджетных организациях
- Во Владивостоке военная полиция получила свои флаги
- Приморцы простились с Артушем Хачатряном
- Работа Деловой газеты "Золотой Рог" отмечена медалью Федеральной таможенной службы
- В Приморье популярные киноленты доступны для просмотра слабовидящим людям
- Жителей Приморья приглашают к разработке плана проведения Года экологии в России
- 300 тысяч жителей Приморья пользуются "карманными" госуслугами
- Четвертый МедиаСаммит пройдет под девизом "Медиа будущего: тренды развития"
- Владивосток подключен к уникальным онлайн-чтениям "Мастер и Маргарита. Я там был"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке