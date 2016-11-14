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Во Владивостоке военная полиция получила свои флаги

14 Ноября 2016, 11:54 | Приморье

Во Владивостоке в Доме офицеров Тихоокеанского флота прошла церемония вручения флагов руководителям органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В торжественной обстановке начальник Главного управления военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Ивановский вручил флаги военной полиции начальнику Регионального управления военной полиции по Восточному военному округу полковнику Артуру Люфт, временно исполняющему обязанности начальника Регионального управления военной полиции по Центральному военному округу подполковнику Геннадию Макарову, начальнику Регионального управления военной полиции по Северному флоту полковнику Виктору Семенову,  начальнику Регионального управления военной полиции по Южному военному округу полковнику Виктору Зайцеву, начальнику Регионального управления военной полиции по Западному военному округу полковнику Игорю Кострецову и начальнику управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации полковнику Виктору Гайкову, сообщил "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного  обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

Вручение флагов состоялось по приказу Министра обороны Российской Федерации № 421 от 8 июля 2016 года «Об учреждении флага органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации». Церемония прошла в рамках мероприятий сбора с руководителями органов военной полиции вооруженных сил РФ, которые прошли на базе Тихоокеанского флота.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



                                          
                                                 
                               
 

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Теги: вс  полиция 



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