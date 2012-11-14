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Судебные приставы проводят рейды на автозаправках Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ZRPRESS. 14 ноября на автозаправочных станциях «АЗС Роснефть» проходят рейды судебных приставов по выявлению должников. Кроме того, данная акция призвана проинформировать граждан о наличии имеющейся задолженности.
Судебные приставы оснащены необходимой мобильной техникой с банком данных исполнительных производств. Любой обратившийся гражданин сможет узнать о наличии или отсутствии задолженности, а также на месте погасить долг либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате.
Если в ходе рейда будет выявлен автовладелец, являющийся должником, в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» судебные приставы будут вправе произвести арест имущества. Мероприятие окажется весьма полезным также для граждан, опасающихся остаться «невыездными» из-за наличия неисполненных долговых обязательств.
Следует добавить, что рейды на автозаправочных станциях станут регулярными не только в районах Владивостока, но и на территории Приморского края, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
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