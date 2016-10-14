Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток становится дальневосточной столицей ЛГБТ
Сегодня, 14 октября во Владивостоке стартует Первый Дальневосточный форум "Гендерное равенство". Об этом «с большим удовольствием и радостью» сообщает в социальных сетях Приморское отделение Российской ЛГБТ Сети.
Активисты движения пишут, что это их общая победа и заслуга. «Мы долгое время шли к мероприятию подобного масштаба и будем надеяться, что всё пройдёт более, чем успешно», - сообщают организаторы.
На форум приехали представители движения ЛГБТ из Якутии, Петропавловска- Камчатскатского, Биробиджана, Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также из различных городов Приморского края.
В Форуме примут участие ЛГБТ активисты, феминистки, представители общественных, медицинский, юридических и прочих организаций. И все те, кого волнует соблюдение прав женщин и ЛГБТ в России.
В программе форума круглые столы с активистами, тренинги, семинары и многое другое.
Форум продлится до 16 октября.
Напомним, ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).
Новости тематики
- Владивосток становится дальневосточной столицей ЛГБТ
- В эти выходные движение по Партизанскому проспекту во Владивостоке будет перекрыто
- В Приморье запретили сайт помогающий снизить таможенную стоимость товаров
- Приморцы мечтают жить в частных домах и трехкомнатных квартирах
- В Приморье выявлены овцы с подозрением на оспу
- Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне
- Отопительный сезон начат в 15-ти муниципалитетах Приморья
- У Приморской игорной зоны появился нелегальный конкурент в Артеме
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Мисс и мистера студенчество выбрали в Приморье
Новости раздела
- Владивосток становится дальневосточной столицей ЛГБТ
- В эти выходные движение по Партизанскому проспекту во Владивостоке будет перекрыто
- Не вся земля в санаторно-курортной зоне Владивостока выделяется законно
- Родительская премия "Любимый педагог" вышел за рамки премии Приморского края
- В Приморье запретили сайт помогающий снизить таможенную стоимость товаров
- Приморцы мечтают жить в частных домах и трехкомнатных квартирах
- В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов
- Обманутые дольщики в Приморье получат компенсации на покупку жилья
- В Приморье выявлены овцы с подозрением на оспу
- Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Неправильный мед
- Назван идеальный возраст для поиска работы
Фу