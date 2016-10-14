Владивосток становится дальневосточной столицей ЛГБТ

Сегодня, 14 октября во Владивостоке стартует Первый Дальневосточный форум "Гендерное равенство". Об этом «с большим удовольствием и радостью» сообщает в социальных сетях Приморское отделение Российской ЛГБТ Сети.

Активисты движения пишут, что это их общая победа и заслуга. «Мы долгое время шли к мероприятию подобного масштаба и будем надеяться, что всё пройдёт более, чем успешно», - сообщают организаторы.

На форум приехали представители движения ЛГБТ из Якутии, Петропавловска- Камчатскатского, Биробиджана, Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также из различных городов Приморского края.

В Форуме примут участие ЛГБТ активисты, феминистки, представители общественных, медицинский, юридических и прочих организаций. И все те, кого волнует соблюдение прав женщин и ЛГБТ в России.

В программе форума круглые столы с активистами, тренинги, семинары и многое другое.

Форум продлится до 16 октября.

Напомним, ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.