В эти выходные движение по Партизанскому проспекту во Владивостоке будет перекрыто

В связи с производством работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 23-00 до 6-00 часов 14, 15 и 16 октября будет частично ограничено автомобильное движение по Партизанскому проспекту от дома №10 до дома №42 по направлению движения из города. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Объезд будет осуществляться по улицам Уборевича, Суханова, Нерчинской, проспекту Красного Знамени, Океанскому проспекту. Полоса для движения по направлению в город останется открытой для автомобилистов.

Напомним, что на Партизанском проспекте проводится комплексное благоустройство, включающее ремонт тротуара, проезжей части и подпорной стены. Подрядная организация завершила монтаж плит перекрытия всех люков и смотровых колодцев инженерных сетей, сейчас проводит ремонт пешеходной зоны с заменой бордюрного камня и готовится к укладке верхнего слоя дороги из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.