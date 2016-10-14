Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В эти выходные движение по Партизанскому проспекту во Владивостоке будет перекрыто
В связи с производством работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 23-00 до 6-00 часов 14, 15 и 16 октября будет частично ограничено автомобильное движение по Партизанскому проспекту от дома №10 до дома №42 по направлению движения из города. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Объезд будет осуществляться по улицам Уборевича, Суханова, Нерчинской, проспекту Красного Знамени, Океанскому проспекту. Полоса для движения по направлению в город останется открытой для автомобилистов.
Напомним, что на Партизанском проспекте проводится комплексное благоустройство, включающее ремонт тротуара, проезжей части и подпорной стены. Подрядная организация завершила монтаж плит перекрытия всех люков и смотровых колодцев инженерных сетей, сейчас проводит ремонт пешеходной зоны с заменой бордюрного камня и готовится к укладке верхнего слоя дороги из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Новости тематики
- Владивосток становится дальневосточной столицей ЛГБТ
- В эти выходные движение по Партизанскому проспекту во Владивостоке будет перекрыто
- В Приморье запретили сайт помогающий снизить таможенную стоимость товаров
- Приморцы мечтают жить в частных домах и трехкомнатных квартирах
- В Приморье выявлены овцы с подозрением на оспу
- Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне
- Отопительный сезон начат в 15-ти муниципалитетах Приморья
- У Приморской игорной зоны появился нелегальный конкурент в Артеме
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Мисс и мистера студенчество выбрали в Приморье
Новости раздела
- Владивосток становится дальневосточной столицей ЛГБТ
- В эти выходные движение по Партизанскому проспекту во Владивостоке будет перекрыто
- Не вся земля в санаторно-курортной зоне Владивостока выделяется законно
- Родительская премия "Любимый педагог" вышел за рамки премии Приморского края
- В Приморье запретили сайт помогающий снизить таможенную стоимость товаров
- Приморцы мечтают жить в частных домах и трехкомнатных квартирах
- В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов
- Обманутые дольщики в Приморье получат компенсации на покупку жилья
- В Приморье выявлены овцы с подозрением на оспу
- Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Неправильный мед
- Назван идеальный возраст для поиска работы