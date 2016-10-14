Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу краевого ГИБДД.

При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

Так, 14 марта в поселке Кавалерово инспекторами ДПС была остановлена автомашина, водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения. При оформлении административного материала нарушитель предложил наряду ДПС денежные средства в размере 100 долларов США, положив их на панель служебной автомашины. Инспектор деньги не принял и сообщил о противоправных действиях гражданина в дежурную часть.

По данному факту в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)».

Решением суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере 210 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Обязательное использование видеорегистраторов призвано дисциплинировать как сотрудников Госавтоинспекции, так и участников дорожного движения.

ГИБДД напоминает, что одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции, формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям. Непрерывно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений данного вида. Уголовный кодекс Российской Федерации разграничивает взяточничество на получение взятки (статья 290 УК РФ) и дачу взятки (статья 291 УК РФ).

При получении взятки должностное лицо получает выгоды имущественного характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего, а дача взятки признана начальным этапом коррупции - она как бы провоцирует должностное лицо на правонарушение.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.