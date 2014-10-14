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Православные Владивостока встретили Покров Пресвятой Богородицы
Торжественные службы сегодня прошли во всех храмах Приморья, а главная состоялась в Покровском соборе во Владивостоке.
Священнослужители сегодня были в одеждах лазурного цвета, а прихожанки покрыли головы синими и белыми платками. Небесно-синий — это цвет Божьей Матери, самого любимого святого образа в Православной России. После службы прошел крестный ход вокруг храма, а по окончании Литургии, состоялся кинолекторий, благотворительная ярмарка и полевая кухня.
В канун празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 13 октября 2014 года, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил служение всенощного бдения в Покровском кафедральном соборе Владивостока.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы берет свое начало из Византии и является напоминанием об одном явлении, произошедшем в 10 веке. Это было в Влахернском храме в Константинополе. В тот период частых войн и завоевательных походов город был осажден сарацинами, и жители, ища защиты и покровительства, собирались в святилище и возносили молитвы Спасителю и Царице Небесной.
И вот в воскресный день, во время всенощной святой Андрей, поднявший глаза вверх, увидел Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Она, окруженная ярким заревом, Ангелами, сонмом святых, среди которых были апостол Иоанн Богослов и Креститель Господень Иоанн, шла по воздуху.
Затем Пресвятая Дева, преклонив колено, со слезами на глазах вознесла молитву к Сыну Своему Господу Иисусу Христу о спасении народа от вражеского нашествия и даровании христианам вечного спасения от видимых и незримых угроз. Далее она сняла с головы своей покрывало, которое заблистало «паче лучей солнечных» и распростерла его надо всеми молящимися людьми в храме. В ту минуту покров стал невидимым, а христиане ощутили благодать, утешение и заступничество – враги отступили, город был спасен.
И до сих пор, молясь, Матерь Божия простирает перед Собой омофор, то есть широкую ленту, покрывающую людей, поэтому день этот называется — Покров. Она покрывает нас Своим омофором.
Заступнице усердная, Мати Господа вышняго, за всех молииши Сына Твоего Христа Бога нашего…
Радуйся, Радосте наша, покрьй нас от всякого зла честным Твоим омофором.
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