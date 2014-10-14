Православные Владивостока встретили Покров Пресвятой Богородицы

Торжественные службы сегодня прошли во всех храмах Приморья, а главная состоялась в Покровском соборе во Владивостоке.

Священнослужители сегодня были в одеждах лазурного цвета, а прихожанки покрыли головы синими и белыми платками. Небесно-синий — это цвет Божьей Матери, самого любимого святого образа в Православной России. После службы прошел крестный ход вокруг храма, а по окончании Литургии, состоялся кинолекторий, благотворительная ярмарка и полевая кухня.

В канун празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 13 октября 2014 года, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил служение всенощного бдения в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы берет свое начало из Византии и является напоминанием об одном явлении, произошедшем в 10 веке. Это было в Влахернском храме в Константинополе. В тот период частых войн и завоевательных походов город был осажден сарацинами, и жители, ища защиты и покровительства, собирались в святилище и возносили молитвы Спасителю и Царице Небесной.

И вот в воскресный день, во время всенощной святой Андрей, поднявший глаза вверх, увидел Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Она, окруженная ярким заревом, Ангелами, сонмом святых, среди которых были апостол Иоанн Богослов и Креститель Господень Иоанн, шла по воздуху.





Затем Пресвятая Дева, преклонив колено, со слезами на глазах вознесла молитву к Сыну Своему Господу Иисусу Христу о спасении народа от вражеского нашествия и даровании христианам вечного спасения от видимых и незримых угроз. Далее она сняла с головы своей покрывало, которое заблистало «паче лучей солнечных» и распростерла его надо всеми молящимися людьми в храме. В ту минуту покров стал невидимым, а христиане ощутили благодать, утешение и заступничество – враги отступили, город был спасен.

И до сих пор, молясь, Матерь Божия простирает перед Со­бой омофор, то есть широкую ленту, покрывающую людей, поэтому день этот называется — Покров. Она покрывает нас Своим омофором.

Заступнице усердная, Мати Господа вышняго, за всех молииши Сына Твоего Христа Бога нашего…

Радуйся, Радосте наша, покрьй нас от всякого зла честным Твоим омофором.

ZRPRESS.RU, Владивосток.