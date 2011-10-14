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Суд в Приморье оправдал обвиняемых по делу об аварии на АПЛ "Нерпа"

14 Октября 2011, 14:09 | Приморье

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке 14 октября на основании вердикта коллегии присяжных оправдал двух подсудимых по делу об аварии на подлодке "Нерпа", произошедшей в 2008 году и повлекшей гибель 20 человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

Оправданы два члена экипажа "Нерпы" - командир субмарины Дмитрий Лаврентьев и старшина Дмитрий Гробов, которых следствие считало виновными.

На субмарине "Нерпа" 8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море несанкционированно сработала система пожаротушения, и в отсеки стала поступать смесь фреона и тетрахлорэтилена. Всего на борту АПЛ находились 208 человек, в результате аварии погибли 20 из них, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением.

Обвинение по делу об аварии следственные органы предъявили командиру "Нерпы" Дмитрию Лаврентьеву и трюмному машинисту - старшине Дмитрию Гробову. Коллегия присяжных 30 сентября оправдала обоих фигурантов дела. В соответствии с собранными доказательствами и заключением коллегии присяжных Тихоокеанский флотский военный суд принял решение признать Лаврентьева и Гробова невиновными в аварии на подлодке.

Ранее прокурор Тихоокеанского флота (ТОФ) Сергей Коломиец сообщил РИА Новости, что прокуратура ТОФ не согласна с оправдательным вердиктом присяжных. По его словам, к ЧП привело несанкционированное включение системы экстренного пожаротушения - вместо маловредного фреона главным компонентом огнегасителя оказался ядовитый тетрахлорэтилен. Причиной этого, по мнению прокуратуры, был человеческий фактор.

Лаврентьеву вменялась часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Гробову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерти двум и более лицам). Следствие также обвиняло Гробова в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум членам сдаточной команды вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). За наиболее тяжкое из преступлений закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Тихоокеанский флотский суд начал рассматривать это дело в конце июня, заседания проходили в закрытом режиме.

Автор: "РИА Новости"
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