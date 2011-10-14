Суд в Приморье оправдал обвиняемых по делу об аварии на АПЛ "Нерпа"

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке 14 октября на основании вердикта коллегии присяжных оправдал двух подсудимых по делу об аварии на подлодке "Нерпа", произошедшей в 2008 году и повлекшей гибель 20 человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

Оправданы два члена экипажа "Нерпы" - командир субмарины Дмитрий Лаврентьев и старшина Дмитрий Гробов, которых следствие считало виновными.

На субмарине "Нерпа" 8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море несанкционированно сработала система пожаротушения, и в отсеки стала поступать смесь фреона и тетрахлорэтилена. Всего на борту АПЛ находились 208 человек, в результате аварии погибли 20 из них, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением.

Обвинение по делу об аварии следственные органы предъявили командиру "Нерпы" Дмитрию Лаврентьеву и трюмному машинисту - старшине Дмитрию Гробову. Коллегия присяжных 30 сентября оправдала обоих фигурантов дела. В соответствии с собранными доказательствами и заключением коллегии присяжных Тихоокеанский флотский военный суд принял решение признать Лаврентьева и Гробова невиновными в аварии на подлодке.

Ранее прокурор Тихоокеанского флота (ТОФ) Сергей Коломиец сообщил РИА Новости, что прокуратура ТОФ не согласна с оправдательным вердиктом присяжных. По его словам, к ЧП привело несанкционированное включение системы экстренного пожаротушения - вместо маловредного фреона главным компонентом огнегасителя оказался ядовитый тетрахлорэтилен. Причиной этого, по мнению прокуратуры, был человеческий фактор.

Лаврентьеву вменялась часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Гробову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерти двум и более лицам). Следствие также обвиняло Гробова в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум членам сдаточной команды вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). За наиболее тяжкое из преступлений закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Тихоокеанский флотский суд начал рассматривать это дело в конце июня, заседания проходили в закрытом режиме.