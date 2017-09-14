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Жители Владивостока вновь собираются очистить от мусора мыс Песчаный
Экологическим волонтерам очень требуется мужская сила
Побережье мыса Песчаного пользуется большой популярностью для летнего отдыха, но как и прежде здесь отсутствует инфраструктура для сбора и вывоза мусора, также нет информационных щитов, извещающих отдыхающих, что мусор отсюда не вывозится, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Лишь малая часть туристов увозит свой мусор с собой, остальные оставляют пакеты и горы отходов на берегу, потом все это попадает в море и разносится ветром по окрестностям.
"Мы уже проводили подобные акции осенью 2016 года. В воскресенье, 17 сентября, мы снова собираемся провести уборку прибрежной территории. Наша экологическая акция согласована с администрацией Владивостока. Есть все необходимое - машина для вывоза мусора, перчатки, пакеты. Установкой информационных щитов или баннеров экологического содержания мы займемся позже. Очень ждем всех неравнодушных и отважных, всех, кто готов подарить один выходной нашей природе! Работаем с перерывами по индивидуальным силам и возможностям. Очень актуальна мужская помощь!" - рассказала "Золотому Рогу" Юлия Морозова, организатор экологического десанта волонтеров (Новый Акрополь во Владивостоке).
Как добраться:
Паромная переправа, причал №1, теплоход «Пассат», время в пути 1 ч. 20 мин., отправление в 8.30, сбор в 8.00 у касс паромной переправы.
Обратно - отправление теплохода в 19.30 (других рейсов нет). Стоимость проезда в один конец 103 руб.
Альтернативный путь: можно добраться по грунтовой дороге на личном транспорте.
С собой иметь перекус на два раза, одежда по погоде (с учетом ветра у моря), хорошее настроение обязательно!
Очищаем побережье в окрестностях причала.
Акция на сайте Чистые берега.РФ
http://лк.чистыеберега.рф/ lk/action/
Тел. для связи: 8-914-696-76-83 (Новый Акрополь), 8-984 157 58 94 (Юлия)
Обязательно сообщите о своем участии!
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Или ещё один вариант: вместо сбора мусора сделать акцию- "отдохни в своем дерьме - 2018г". По моему на Седанке в этом году такая акция проводилась, там веревочников нет, народ очень гармонично отдыхал среди гор мусора. Пару лет не убирать, может подействует.