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Аварийно-спасательные работы в Приморье завершаются, но режим ЧС будет продлен
Аварийно-спасательные работы в зоне наводнения в Приморском крае, вызванного тайфуном, завершаются, и начинаются восстановительные работы. Об этом глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ заявил в ходе заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
«Этап аварийно-спасательных работ в Приморском крае завершается, и начинается следующий этап - аварийно-восстановительный, - сказал Пучков. - В зоне чрезвычайной ситуации завершает работу 131 оценочная комиссия. Уже в самое ближайшее время будут определены точный ущерб и число пострадавших от паводка, а также определен объем восстановительных работ».
В ходе восстановительного этапа первоочередное внимание будет уделяться социально значимым объектам - школам, детсадам, больницам и поликлиникам.
«Те жилые дома, которые подлежат ремонту, будут отремонтированы в короткие сроки. Граждане, потерявшие жилье, будут находиться в пунктах временного размещения, где их обеспечат самым необходимым. Для них новые дома будут построены в 2017 году», - уточнил министр.
Он отметил, что пострадавшим выплачиваются единовременная материальная помощь и компенсации за частично и полностью утраченное имущество как из краевого, так и из федерального бюджетов.
Вместе с тем Владимир Пучков подчеркнул, что режим «чрезвычайной ситуации» в Приморском крае пока сниматься не будет.
Глава МЧС России сообщил о привлечении региональных организаций для аварийно-восстановительных работ: «Привлекайте подрядчиков для очистки русел рек, пусть выполняют обязанности по предназначению, дабы не повторить ежегодную ситуацию по подтоплению населенных пунктов. Также после расчистки русел рек окажите доставку людям сухих деревьев для последующего обогрева».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото пресс-службы МЧС.
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