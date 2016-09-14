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Приморцы поблагодарили курсантов

14 Сентября 2016, 09:30 | Приморье

Жительница села Уборка Наталья Алексеевна ЯЧМЕНЬ написала слова благодарности начальнику Дальневосточной пожарно-спасательной академии г. Владивостока, полковнику внутренней службы Алексею Аникееву. К ее письму присоединились и другие жители с. Уборка. За время своего пребывания в селе курсанты ДВПСА оказали помощь жителям более 100 частных домов.

«Восстановили железный забор, помогли убрать много мусора… Освободили дом от мокрой мебели… Благодарим за оказанную работу», - сказано в тексте письма Натальи Ячмень.

Также благодарственное письмо написала семья Ленивцевых, в тексте письма рассказав, что вода пришла 31 августа и к вечеру поднялась выше подоконника. «У меня опустились руки, я не знал, как нам с этим справиться, - писал глава семейства Анатолий Ленивцев, - но помощь к нам пришла 7 сентября в лице курсантов ДВПСА. Мы и жители с. Уборка благодарят курсантов и офицеров академии за своевременную поддержку и оказанную помощь. Благодарят родителей и руководство учебного заведения, что воспитали парней настоящими героями!»

Добавим, что со 2 сентября личный состав аэромобильной группировки ДВПСА в составе 49 человек проводил аварийно-восстановительные работы и оказание адресной помощи жителям села Уборка Чугуевского района.

Ежедневно курсанты осуществляли подворовой обход, разбирали завалы, которые образовались во дворах сельских домов после тайфуна, помогали местным жителям в уборке подворий и прилегающих территорий от ила и мусора. Также восстанавливали повреждённые стихией заборы и надворные постройки.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  курсант  приморский край  село уборка  Тайфун 



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