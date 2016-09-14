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Приморский край восстанавливают после тайфуна
В Приморском крае продолжается ликвидация последствий самого мощного за несколько десятилетий тайфуна - «Лайонрока». Спустя две недели после разгула стихии удалось восстановить транспортное сообщение с большинством населенных пунктов. А в остающиеся отрезанными от внешнего мира села налажены поставки продовольствия и медикаментов.
Ущерб, нанесенный стихией, еще предстоит окончательно оценить, однако первые компенсационные выплаты жители затопленных районов уже получили.
В центре стихии
Значительную часть своего рабочего времени в последние две недели в затопленных районах проводит губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Он уже побывал в Чугуевском, Кавалеровском, Лазовском и Ольгинском районах, а также в Дальнегорском городском округе. В минувшую пятницу, 9 сентября, глава региона вновь отправился в муниципалитеты края - Дальнереченский и Красноармейский районы, а также Лесозаводск, которые пострадали от второй волны паводка.
В ходе своих рабочих поездок Миклушевский встречается с эвакуированными людьми, которые находятся в пунктах временного размещения, а также проводит оперативные совещания по вопросам, связанным с ликвидацией последствий тайфуна. Часть вопросов удается оперативно решать прямо на месте благодаря тому, что в поездке главу Приморья сопровождают руководители основных ведомств, задействованных в процессе ликвидации последствий ЧС, - департаментов гражданской защиты, здравоохранения, соцзащиты, дорожного хозяйства.
Кроме того, в отрезанные водой населенные пункты Ольгинского и Лазовского районов вертолетом доставили гуманитарную помощь и терминалы спутниковой связи. А 8 сентября «спецборт», на котором губернатор совершает облет отрезанных стихией населенных пунктов, доставил двух больных из села Михайловка в Ольгинском районе в больницу Кавалерова. Тем временем к остающимся отрезанными населенным пунктам восстанавливаются дороги, а с поселком Преображение Лазовского района установлено паромное сообщение.
Компенсации уже выплачивают
Приморцы, чье имущество было повреждено или уничтожено наводнением, имеют право на получение сразу нескольких компенсационных выплат. Так, по состоянию на 9 сентября единовременные выплаты из краевого бюджета уже получили 208 приморцев, пострадавших от тайфуна «Лайонрок». Выплаты в размере 25 тыс. рублей на восстановление жилого дома на сегодняшний день получили 16 приморцев. По 10 тыс. рублей получили 192 жителя края в связи с утратой урожая на придомовом или дачном участке, а также на участке подсобного хозяйства. Общая сумма компенсаций уже достигла 2,3 млн рублей.
Разовую материальную помощь жителям края оказывают в соответствии с постановлением губернатора Приморья Владимира Миклушевского. На сегодняшний день для выделения денежных средств из краевого бюджета сформированы списки из 392 граждан на выплаты общей суммой свыше 4,5 млн рублей. Кроме того, начинаются выплаты пострадавшим приморцам и из федерального бюджета: финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит 50 тыс. рублей, за полностью утраченное имущество - 100 тыс. рублей, единовременная материальная помощь - 10 тыс. рублей. Эти средства выплачиваются на каждого члена семьи.
На минувшей неделе решение о выделении средств на восстановление инфраструктуры и выплату компенсаций пострадавшим от наводнения жителям края принял уходящий созыв Законодательного Собрания Приморского края. Предполагается увеличение резервного фонда администрации края в сумме 350 млн рублей для осуществления выплат, связанных с оказанием материальной помощи гражданам, утратившим свое имущество. На предоставление денежной выплаты для приобретения или строительства домов гражданам, чье жилье признано непригодным для проживания, будет выделено 150 млн рублей.
Показательно, что принятию важнейшего и абсолютно логичного, казалось бы, решения предшествовали горячие возражения со стороны депутатов от КПРФ - последние явно стремились набрать за счет ЧС политические очки. Одобрить экстренную корректировку бюджета удалось только благодаря тому, что «Единая Россия» имеет большинство мандатов в текущем созыве ЗС.
- Сейчас важно учесть все потери и приложить все силы для компенсации утраченного людьми. Печально, что некоторые депутаты-коммунисты во время принятия закона решили продемонстрировать свою «чистую и непорочную» позицию. Был риск провала законопроекта, это им не удалось. Здоровые силы в краевом парламенте одержали верх, - прокомментировал ситуацию спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ.
Беда объединила приморцев
Добавим, что в настоящее время в Приморье продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших от наводнения районов. Характерно, что на фоне наводнения многие участники предстоящих выборов в Госдуму и ЗС ПК свернули свою агитацию и сосредоточили усилия на оказании помощи подтопленцам. Наиболее активной в этом оказалась «Единая Россия», на базе своих отделений организовавшая прием медикаментов, вещей и продовольствия от неравнодушных жителей края.
Эта работа ведется во взаимодействии с муниципальными властями, общественными организациями и службами ЧС. В районы Приморья, пострадавшие от стихии, уже отправлены несколько грузовиков с питьевой водой, продуктами питания, топливом, постельными принадлежностями, теплой одеждой и средствами личной гигиены. Кстати, свои услуги по безвозмездной транспортировке груза предлагают частные перевозчики.
- Сегодня нам важнее оказать помощь людям, попавшим в бедственное положение. Некоторые села до сих пор остаются отрезанными от внешнего мира. Затоплены дороги и дома. Есть семьи, которые потеряли все свое имущество и документы. Сегодня им жизненно необходимы чистая питьевая вода, продукты питания, медикаменты. Актуальны сегодня и теплые вещи, на север Приморья уже скоро придут первые заморозки, - говорит секретарь регионального отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.
Как отмечают в партии, на призыв о помощи откликнулись сотни людей. Причем участие в гуманитарной акции принимают как частные лица, так и целые организации.
Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Primorsky.ru
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