Диалоги об инфраструктуре

Приморцев приглашают к разговору на важные для региона темы

Сегодня, когда в России формируются 12 новых национальных проектов, определенных «майским указом» президента Владимира ПУТИНА, для руководства Приморья важно услышать мнение общественности о том, какие задачи необходимо решить в первую очередь.

Именно поэтому глава края Андрей ТАРАСЕНКО принял решение организовать широкое обсуждение важнейших приоритетов развития края. Этому посвящен совместный проект ГТРК «Владивосток» и «Общественного телевидения Приморья» под названием «Приморье, вперед!», первый выпуск которого вышел в эфир 8 августа.

ЖКХ: от аврала – к обновлению

Если опираться на итоги телефонного голосования, которое проводилось во время прямого эфира, наибольший резонанс среди приморцев вызывают темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Помимо обсуждения стратегических вопросов, эксперты и представители власти, принявшие участие в первом выпуске телепроекта «Приморье, вперед!», не могли обойти стороной насущные задачи. А конкретно – подготовку к предстоящему отопительному сезону. Памятуя о том, как начиналась прошлая зима, ведущий передачи Дмитрий НОВИКОВ выразил надежду, что курирующему ЖКХ вице-губернатору Приморья Гагику ЗАХАРЯНУ больше не придется выполнять роль «антикризисного менеджера».





- Еженедельно проводим заседания оперативного штаба, выездные совещания. На данный момент готовность котельных к отопительному сезону составляет 75 процентов, идем с небольшим опережением, - рассказал Гагик Захарян о том, как Приморский край готовится к зиме 2018-2019 годов. – Заключены долгосрочные контракты с поставщиками топлива, запасы обеспечим на 15 процентов выше, чем в прошлом году – хранилища готовы.

Одной из проблемных точек в последние зимы стал поселок Сибирцево Черниговского района, где котельные несколько раз переходили от муниципалитета к коммерческой структуре и обратно. В результате терялась компетенция специалистов – лучшие работники просто уходили.

- Проблема не новая, ситуация повторялась в течение трех лет. В декабре прошлого года экспертный совет проанализировал недостатки подготовки к зиме и инвестиционную программу предприятий, которые занимались теплоснабжением Сибирцево. Главное, что мы отметили – это низкий уровень технических специалистов, - уточнил председатель Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Игорь ОБУХОВ.





- Проблемы Сибирцево нам известны – они организационного и технического плана. Вчера мы провели выездное совещание в поселке, где было принято решение: с 1 сентября отоплением Сибирцево будет заниматься «Примтеплоэнерго». Проблем с теплоснабжением поселка в этом году не будет, - пообещал Гагик Захарян.

Эффективность ради экологии

Добавим, что к новому отопительному сезону в Приморье дополнительно введут 10 модульных котельных, установленных в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

- Модульные котельные заменяют собой старые, устаревшие технически и морально. В соответствии с краевой программой энергосбережения ежегодно устанавливаем по 10-20 таких котельных, - рассказал главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей ПОПОВ.





С обновленной системой теплоснабжения в новый отопительный сезон войдет и столица Приморья – Владивосток. Новая ТЭЦ «Восточная» работает на природном газе. Кроме того, к 1 декабря планируется перевести на газ пять котельных Уссурийска, что улучшит экологическую ситуацию в городе. В ближайших планах – газификация Артема, Дальнереченска и других мунципалитетов, расположенных вблизи от трассы магистрального газопровода. Есть планы по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо – в частности, на нем сможет работать 200 новых автобусов, которые планируется поставить в регион по программе льготного лизинга.

Коснулись участники передачи и темы закрытия «Спецзавода №1» в районе Снеговой Пади во Владивостоке. Этот вопрос начал прорабатываться по поручению главы региона Андрея Тарасенко еще в феврале, и на днях необходимые расчеты были представлены врио губернатора. Как уточнил заместитель главы края Гагик Захарян, ежегодно во Владивостоке собирается примерно 200 тысяч тонн мусора. Около 140 тысяч тонн утилизируют на полигоне в районе ул. Холмистая, остальное сжигается на «Спецзаводе №1». Задача состоит в том, чтобы закрытие завода не превратило улицы и дворы Владивостока в мусорную свалку.

- Надо все просчитать на 10 лет вперед, обосновать каждый шаг. Это не сиюминутное решение, - подчеркнул Гагик Захарян.

На мосты и дороги добавят денег

Другая тема первого выпуска «Приморье, вперед!», как и первая, касается каждого жителя края. Речь шла о состоянии дорог краевого и муниципального значения, что для самого автомобильного региона страны крайне важно. По словам куратора дорожного хозяйства края, вице-губернатора Алексея НЕМКОВА, основная часть дорог и мостов края строилась полвека тому назад и была рассчитана совсем на другую нагрузку. Сегодня, когда по дорогам ездит все больше большегрузов, необходима серьезная реконструкция путей сообщения. На федеральных трассах проблему постепенно удалось решить, теперь настала очередь региональных. Ожидается, что региональный дорожный фонд, объем которого составляет 13 млрд рублей, вскоре пополнится еще на 1,2 млрд рублей за счет федеральных субсидий.





Проводить комплексную реконструкцию автотрасс в Приморье помогает федеральный проект «Безопасные и комфортные дороги», который работает уже второй год. В 2018 году основными мероприятиями в рамках проекта стали ремонтные работы на «горностаевской» трассе и дороге в аэропорт, в районе станции Угольная, а также на участках дорог в Шкотовском и Хасанском районах Приморья. Из мероприятий, не входящих в БКД, стоит выделить три новых моста, строительство которых должно завершиться до конца 2018 года. Это переходы через реку Кроуновку в Уссурийском городском округе, через реку Крыловку в Кировском районе, а также через реку Литовку на подъезде к Находке. Планируется начать подготовку к капремонту моста на въезде в поселок Преображение, важнейшие конструкции которого недавно привели в порядок по поручению врио губернатора Андрея Тарасенко.

- В этом году делаем три капитальных моста. В следующем году мы видим строительство уже пяти мостов, такую задачу ставит глава региона. Там, где возможно, ведем восстановление в рамках ремонтных работ, - подытожил Алексей Немков.

Говоря о сроках реконструкции мостов и дорог, вице-губернатор уточнил, что требования законодательства и различные регламенты удлиняют срок проектирования реконструкции дорог и мостов до 14-15 месяцев. Поэтому ветхие объекты дорожной сети не всегда получается восстанавливать так быстро, как хотелось бы. Отдельная тема – мосты и дороги, разрушенные два года назад тайфуном «Лайонрок». Основная часть объектов была восстановлена в 2017 году, а полностью закрыть вопрос планируется до конца текущего года.

Важный аспект – качество выполняемых дорожных работ: есть примеры, когда отремонтированная дорога начинала разрушаться уже на следующий год после ремонта. Но, как выяснилось, подрядчики здесь ни при чем.

- Дороги края, строившиеся в 60-е – 80-е годы, рассчитаны на осевую нагрузку в 5-6 тонн, тогда как современный автомобиль может весить 40-44 тонны. Кроме того, сейчас большой объем грузов перешел с железной дороги на автомобильный транспорт. В результате дороги не выдерживают. Поэтому говорить о том, что подрядчики специально делают некачественный ремонт, чтобы на следующий год вновь заработать, неправильно. Подрядные организации, которые выполняют работы по содержанию и ремонту дорог, изучают возможность применения современных технологий и материалов при ремонте и реконструкции дорог, - подчеркнул начальник отдела сохранности автомобильных дорог, организации и безопасности дорожного движения краевого департамента дорожного хозяйства Владимир БОГАЧЕВ.

Артем СТРОГИН, фото Юрия РОГОВА.

ВНИМАНИЕ!

Проект «Приморье, вперед!» пишут сами приморцы

Организаторы телепроекта «Приморье, вперед!» подчеркивают, что все поступившие обращения из муниципалитетов края будут переданы в администрацию региона для включения в планы работ на перспективу.

Следующие выпуски телепроекта будут посвящены развитию промышленности и сельского хозяйства, ситуации в образовании и здравоохранении, повышению уровня жизни и созданию в Приморье новых рабочих мест.

Проект «Приморье, вперед!» выходит в прямом эфире телеканала «ОТВ-Прим» каждую среду в 19.00 по местному времени. Повтор эфира – на телеканале «Россия-24. Приморье» в 22.00.

К фото: Начав с решения самых острых проблем в сфере дорог и ЖКХ, Андрей Тарасенко поставил задачу разработать стратегию развития по этим направлениям.