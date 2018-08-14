www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Среда обитания
Распечатать

С козлами жить...

14 Августа 2018, 09:59 | Приморье

После обрушившейся на него всемирной славы, связанной с неожиданной дружбой козла и тигра, Приморский сафари-парк продолжает на первый взгляд размеренную и рутинную, но при этом важную и полезную деятельность

Многообразие природы ценно узнавать не по иллюстрациям в книгах и журналах, не с экрана телевизора или монитора компьютера, а вживую, когда животное или птицу можно хорошо рассмотреть вблизи, понаблюдать за поведением, постичь их характеры. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы осуществляет поддержку таких учреждений, как зоопарки и Приморский сафари-парк, где каждый имеет возможность окунуться в мир животных и получить настоящее удовольствие от своих попыток общения с ними.

 


 

Жара последних дней июля загоняла диких животных Приморского сафари-парка в бассейны и водоемы, которых на его территории довольно много. Директор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ отмечал, что в воду залезали все, кто только не боялся - барсуки, еноты, выдры, медведи, тигры и прочие. Птицы млели, убравшись в тень и раскрыв клювы.

Животные как у себя дома

Было жарко и посетителям парка, которые также старались как-то спрятаться от яркого солнца. Тем не менее, экскурсии шли одна за одной, потому что здесь всегда есть на что посмотреть и увидеть новое.

По своему видовому составу Приморский сафари-парк можно считать наиболее богатым зооцентром Дальнего Востока - в его списочном составе сейчас 72 позиции по диким животным и птицам. А в каждой позиции - от 1 до 12 особей. Одно только перечисление обитателей - хороший повод, чтобы собраться с детьми и поехать познакомиться.

Конечно, особенно впечатляющи кошачьи - амурские тигры (в том числе - знаменитый Амур), дальневосточные леопарды, африканские львы, дальневосточные лесные коты, канадская пума, рыси.

Представительны копытные животные, среди которых и знаменитый напарник тигра Амура - отважный козел Тимур, и другие козлы - Тимурид, Тур, Обама. Медведи - бурые и гималайские, волки - серый и несколько «созревших» красных. Лисы - обыкновенные и чернобурка. Птицы - дальневосточный журавль, орланы, ястребы, соколы, филины, совы, экзотическая утка-мандаринка, фазаны и другие. Многие из них краснокнижные и редкие. Увидеть их разом в один экскурсионный день где-либо еще практически невозможно. Причем увидеть зверей - в открытых вольерах, не скованных в своих действиях и поведении тесными клетками.


 

Начало Приморскому сафари-парку было положено 7 февраля 2007 года. В целом его площадь сейчас составляет около 16 га, на большей части которых проводятся три экскурсии. Первая - по паркам тигров, копытных, леопардов и гималайских медведей. Вторая - по парку хищных зверей и птиц. И третья - по парку львов.

Надо сказать, что площадь вольеров в последнее время значительно увеличилась. Но, расширяясь, учреждение недавно столкнулось с довольно прозаической проблемой - оно развивалось на арендных территориях, и срок аренды истекал. Причем вид аренды был экзотичен - «под содержание животных в полувольных условиях». На сегодня такой вид аренды исключен. Это послужило причиной того, что директор сафари-парка вышел с этой проблемой на губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, который выразил поддержку: «Парк у вас, говорят, хороший. Собираюсь сам съездить, но пока нет времени. Его нужно обязательно сохранить». Губернатор поручил департаменту лесного хозяйства обратиться в Минприроды РФ, чтобы найти возможность законного закрепления за Приморским сафари-парком используемой им территории.

Кстати, год назад Приморский сафари-парк стал членом Евроазиатской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов и ведет ряд программ, которые поддерживаются этой организацией.

Знакомство до изнеможения

У тех, кто находит время для знакомства с этим зооцентром, самые высокие оценки. Так «Анна999999» первого августа оставила на одном из сайтов такую запись: «Очень часто, приезжая в гости к родственникам в Приморье, мы с семьей посещали сафари-парк в Шкотово. Видно, что за животными там хорошо ухаживают, территория вся ухоженная, прибранная, приятно посмотреть. Для детей очень увлекательно и поучительно посмотреть на животных не в клетках, а вот так - вживую. Понравился парк птиц, где сова может тебе на руку сесть. Очень интересно рассказывают экскурсоводы, но не всегда, смотря какой попадется, бывают экскурсоводы какие-то уставшие, но если попадется хороший, то много интересного расскажет помимо программы. Интересно было посмотреть на знаменитых тигра Амура и козла Тимура, которых уже разъединили по разным вольерам. В следующий раз, когда будем в Приморском крае, обязательно туда заглянем».

Знакомство с несколькими сайтами, где имеются отзывы на Приморский сафари-парк, говорит о том, что посетители ему в основном выставляют «пять звездочек», оценивая полученный от знакомства с ним позитив исключительно на «отлично» и «очень хорошо». А на самом сайте, помимо подробной полезной информации, бывшим и потенциальным посетителям можно знакомиться с новостями, свежими фотографиями и роликами из жизни животных. То есть, при продолжающемся интересе знакомство может продолжаться заочно.


 

Что же касается очного знакомства, то оно вполне доступно. Приехать из Владивостока в Шкотово, например, можно на автобусе или электричке, откуда до сафари-парка легко добраться либо на такси, либо пешком - это каких-то пять километров. Если же как-то удалось выйти с попутки у поворота на Партизанск, то остается пройтись каких-то 700 метров. Но большинство посетителей предпочитает приезжать на своих машинах, считая это более удобным. Особенно много их в выходные дни, и соответственно есть проблема - где бы припарковаться.

Стоимость билетов на одну из экскурсий в этом году - от 150 до 450 рублей в зависимости от взрослости посетителя, наличия льгот, вида экскурсии и пр. Ряд услуг - бесплатны. В числе их - предоставление сбившимся в группу посетителям экскурсовода, бесплатное посещение парка в возрасте до 3 лет, инвалидами детства и 1-й группы, участниками Великой Отечественной Войны. Бесплатно - кормление животных, за исключением львов. Разрешена любительская съемка птиц и животных. Семейное посещение обычно обходится в пределах 1 500-2 500 рублей. Работает сафари-парк в любой день круглогодично с 9.00 до 19.00.

Виктор КУДИНОВ, фото Юрия РОГОВА.

КРОМЕ ТОГО

Деньги перепадают животным

Надо отметить, что деньги посетителей сафари-парка идут не только на поддержку его жизнедеятельности, но и на актуальные акции, которые поддерживаются им. В том числе - по репродукции и сохранению амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Кроме того, здесь оказывается помощь раненым диким животным и птицам, которые сюда постоянно попадают. Некоторые из них со временем возвращаются в природу, другие - остаются жить здесь и подкупают посетителей особым к ним доверием, которое у них появилось после того, как их спасли и вылечили.

Автор:
Теги: тигр  тимур  сафари  экология  козел  амур  парк  животные 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru