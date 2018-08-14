С козлами жить...

После обрушившейся на него всемирной славы, связанной с неожиданной дружбой козла и тигра, Приморский сафари-парк продолжает на первый взгляд размеренную и рутинную, но при этом важную и полезную деятельность

Многообразие природы ценно узнавать не по иллюстрациям в книгах и журналах, не с экрана телевизора или монитора компьютера, а вживую, когда животное или птицу можно хорошо рассмотреть вблизи, понаблюдать за поведением, постичь их характеры. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы осуществляет поддержку таких учреждений, как зоопарки и Приморский сафари-парк, где каждый имеет возможность окунуться в мир животных и получить настоящее удовольствие от своих попыток общения с ними.





Жара последних дней июля загоняла диких животных Приморского сафари-парка в бассейны и водоемы, которых на его территории довольно много. Директор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ отмечал, что в воду залезали все, кто только не боялся - барсуки, еноты, выдры, медведи, тигры и прочие. Птицы млели, убравшись в тень и раскрыв клювы.

Животные как у себя дома

Было жарко и посетителям парка, которые также старались как-то спрятаться от яркого солнца. Тем не менее, экскурсии шли одна за одной, потому что здесь всегда есть на что посмотреть и увидеть новое.

По своему видовому составу Приморский сафари-парк можно считать наиболее богатым зооцентром Дальнего Востока - в его списочном составе сейчас 72 позиции по диким животным и птицам. А в каждой позиции - от 1 до 12 особей. Одно только перечисление обитателей - хороший повод, чтобы собраться с детьми и поехать познакомиться.

Конечно, особенно впечатляющи кошачьи - амурские тигры (в том числе - знаменитый Амур), дальневосточные леопарды, африканские львы, дальневосточные лесные коты, канадская пума, рыси.

Представительны копытные животные, среди которых и знаменитый напарник тигра Амура - отважный козел Тимур, и другие козлы - Тимурид, Тур, Обама. Медведи - бурые и гималайские, волки - серый и несколько «созревших» красных. Лисы - обыкновенные и чернобурка. Птицы - дальневосточный журавль, орланы, ястребы, соколы, филины, совы, экзотическая утка-мандаринка, фазаны и другие. Многие из них краснокнижные и редкие. Увидеть их разом в один экскурсионный день где-либо еще практически невозможно. Причем увидеть зверей - в открытых вольерах, не скованных в своих действиях и поведении тесными клетками.





Начало Приморскому сафари-парку было положено 7 февраля 2007 года. В целом его площадь сейчас составляет около 16 га, на большей части которых проводятся три экскурсии. Первая - по паркам тигров, копытных, леопардов и гималайских медведей. Вторая - по парку хищных зверей и птиц. И третья - по парку львов.

Надо сказать, что площадь вольеров в последнее время значительно увеличилась. Но, расширяясь, учреждение недавно столкнулось с довольно прозаической проблемой - оно развивалось на арендных территориях, и срок аренды истекал. Причем вид аренды был экзотичен - «под содержание животных в полувольных условиях». На сегодня такой вид аренды исключен. Это послужило причиной того, что директор сафари-парка вышел с этой проблемой на губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, который выразил поддержку: «Парк у вас, говорят, хороший. Собираюсь сам съездить, но пока нет времени. Его нужно обязательно сохранить». Губернатор поручил департаменту лесного хозяйства обратиться в Минприроды РФ, чтобы найти возможность законного закрепления за Приморским сафари-парком используемой им территории.

Кстати, год назад Приморский сафари-парк стал членом Евроазиатской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов и ведет ряд программ, которые поддерживаются этой организацией.

Знакомство до изнеможения

У тех, кто находит время для знакомства с этим зооцентром, самые высокие оценки. Так «Анна999999» первого августа оставила на одном из сайтов такую запись: «Очень часто, приезжая в гости к родственникам в Приморье, мы с семьей посещали сафари-парк в Шкотово. Видно, что за животными там хорошо ухаживают, территория вся ухоженная, прибранная, приятно посмотреть. Для детей очень увлекательно и поучительно посмотреть на животных не в клетках, а вот так - вживую. Понравился парк птиц, где сова может тебе на руку сесть. Очень интересно рассказывают экскурсоводы, но не всегда, смотря какой попадется, бывают экскурсоводы какие-то уставшие, но если попадется хороший, то много интересного расскажет помимо программы. Интересно было посмотреть на знаменитых тигра Амура и козла Тимура, которых уже разъединили по разным вольерам. В следующий раз, когда будем в Приморском крае, обязательно туда заглянем».

Знакомство с несколькими сайтами, где имеются отзывы на Приморский сафари-парк, говорит о том, что посетители ему в основном выставляют «пять звездочек», оценивая полученный от знакомства с ним позитив исключительно на «отлично» и «очень хорошо». А на самом сайте, помимо подробной полезной информации, бывшим и потенциальным посетителям можно знакомиться с новостями, свежими фотографиями и роликами из жизни животных. То есть, при продолжающемся интересе знакомство может продолжаться заочно.





Что же касается очного знакомства, то оно вполне доступно. Приехать из Владивостока в Шкотово, например, можно на автобусе или электричке, откуда до сафари-парка легко добраться либо на такси, либо пешком - это каких-то пять километров. Если же как-то удалось выйти с попутки у поворота на Партизанск, то остается пройтись каких-то 700 метров. Но большинство посетителей предпочитает приезжать на своих машинах, считая это более удобным. Особенно много их в выходные дни, и соответственно есть проблема - где бы припарковаться.

Стоимость билетов на одну из экскурсий в этом году - от 150 до 450 рублей в зависимости от взрослости посетителя, наличия льгот, вида экскурсии и пр. Ряд услуг - бесплатны. В числе их - предоставление сбившимся в группу посетителям экскурсовода, бесплатное посещение парка в возрасте до 3 лет, инвалидами детства и 1-й группы, участниками Великой Отечественной Войны. Бесплатно - кормление животных, за исключением львов. Разрешена любительская съемка птиц и животных. Семейное посещение обычно обходится в пределах 1 500-2 500 рублей. Работает сафари-парк в любой день круглогодично с 9.00 до 19.00.

Виктор КУДИНОВ, фото Юрия РОГОВА.

КРОМЕ ТОГО

Деньги перепадают животным

Надо отметить, что деньги посетителей сафари-парка идут не только на поддержку его жизнедеятельности, но и на актуальные акции, которые поддерживаются им. В том числе - по репродукции и сохранению амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Кроме того, здесь оказывается помощь раненым диким животным и птицам, которые сюда постоянно попадают. Некоторые из них со временем возвращаются в природу, другие - остаются жить здесь и подкупают посетителей особым к ним доверием, которое у них появилось после того, как их спасли и вылечили.