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Приморские женщины стали чаще выбирать мужские профессии
С начала года 204 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, получили направление на профессиональную подготовку. 139 из них уже закончили обучение, а 16 молодых мам вышли на работу со свидетельствами о профобучении во время декрета.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, для подготовки утвержден перечень приоритетных профессий по 22 специальностям, востребованным на рынке труда региона. Также имеется около 10 направлений для повышения квалификации женщин, длительное время ухаживающих за малышами.
«Три педагога из Анучинского и Яковлевского районов повысили квалификацию дистанционно. Таким же образом освоили профессию младшего воспитателя три мамы из Красноармейского и Лазовского районов», – информируют в ведомстве.
Наиболее популярны у женщин курсы медицинских сестер, бухгалтеров, инспекторов отдела кадров, руководителей малого бизнеса, кладовщиков, секретарей, продавцов, а также программа «1С: бухгалтерия, торговля, склад».
Но иногда женщины выбирают для обучения и типично мужские специальности. Так профессию оператора котельной в 2016 году освоили четыре жительницы Кавалеровского района и три из Партизанска. Эту же специальность для обучения в 2017 году выбрали четыре женщины. Специалисты уточняют: три проживают во Владивостоке и Находке, в городах, где уровень безработицы крайне низок. В 2018 году эту специальность выбрали уже пять женщин: из Находки и Партизанска.
В 2016 году жительница Большого Камня получила свидетельство о получении профессии судового электромонтажника. Через год эту специальность для обучения выбрали две женщины из этого города.
Еще в списке необычных для женщин специальностей, которые выбрали для профподготовки мамы-декретницы, – машинист котельной, электрогазосварщик, электромонтер.
«Выбор в пользу той или иной профессии женщины делают вполне самостоятельно. У каждой из них своя осознанная мотивация в этом вопросе. Наша задача – обеспечить условия для обновления знаний, повышения их профмастерства», – подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.
Напомним, что профессиональная переподготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, проводится в российских регионах с 2013 года в рамках «майского» Указа Президента.
«Помощь семьям – это создание условий, когда родители могут работать не в ущерб воспитанию детей. И в этом, безусловно, они могут рассчитывать на поддержку государства», – подчеркивает вице-губернатор края Павел Серебряков.
В этом году на профподготовку женщин в декретном отпуске в Приморье направят почти 3,8 миллиона рублей. Планируется, что повысить квалификацию или получить новую специальность смогут 300 жительниц края.
Фото – Глеб Ильинский «Приморская газета»
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