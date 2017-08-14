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В Приморье на ближайшей неделе существенных осадков не ожидается

14 Августа 2017, 17:20 | Приморье

В некоторых районах будет до +30 °С, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

На текущей неделе Приморский край по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. На большей части Приморья без осадков, лишь в отдельных районах еще остается вероятность небольших дождей. К концу недели дожди прекратятся вовсе. Температура воздуха ночью +13…+19 °С, на северо-востоке края +7…+13 °С, днем +24…+30 °С, на побережье +17…+23 °С.

Во Владивостоке на текущей неделе существенных осадков не ожидается. Лишь в отдельные дни утром возможна морось. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днем +20…+23 °С.

Угроза выпадения в середине недели на юге Приморского края обильных дождей, связанных с влиянием южного циклона, миновала. Дирижером погоды над Дальним Востоком остается блокирующий антициклон над Охотским морем. Под его напором циклон не сможет подняться к северу и вынужден будет смещаться через Корейский полуостров и далее вдоль Японских остров.

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Теги: солнце  тепло  погода 



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