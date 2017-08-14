Приморье готовится к экологическому фестивалю Greenfest 2017

В рамках международной выставки «Строительство» с 20 по 22 сентября в Приморье пройдет экологический фестиваль Greenfest 2017.

По словам организаторов, в России уже прошли несколько фестивалей, связанных со экостроительством. Все они приурочены к Году экологии.

«На нашем мероприятии мы планируем затронуть тему эко-городов и ”умных городов”. Будет ряд мастер-классов и лекционных площадок на тему строительства экожилья и использования экоматериалов», – сообщили они.

За три фестивальных дня будут организованы презентации, мастерские, выставка студенческих проектов ДВФУ, конкурсы рисунков и фото.

Отметим, Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии в регионе.

План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.