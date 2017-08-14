В Приморье прилетели сразу три новейших истребителя

В распоряжение 22-го гвардейского истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО ВВО, базирующегося на аэродроме Центральная Угловая Приморского края, прибыли очередные три истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедшие модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол», сообщат деловая газета «Золотой Рог».

Ранее в состав данного подразделения поступили 19 модернизированных истребителей МиГ-31. Перевооружение полка на данную технику осуществляется с декабря 2015 года. В его составе имеются три эскадрильи. Одна из них вооружена МиГ-31, другая Су-27СМ и Су-30М2, третья Су-35С и Су-30СМ.

Предполагается, что при достижении МиГ-31 численности в 22 машины они будут выделены в новый полк двухэскадрильного состава, который, по всей видимости, будет размещен на аэродроме Соколовка Приморского края.

Модернизация МиГ-31 проводится НАЗ «Сокол» в соответствии с двумя контрактами с военным ведомством страны от 1 августа 2011 года на поставку 60 МиГ-31БМ/БСМ к 2019 году и от ноября 2014 года на отгрузку еще 53 самолетов к концу 2018 года. В 2012 году было сдано 10 модернизированных перехватчиков МиГ-31, в 2013 году - 5, в 2014 году - 16, в 2015 году - 11, в 2016 году - 22. Всего ожидается поставка не менее 110 единиц (один из которых уже потерян).