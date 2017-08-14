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139 комиссий по оценке ущерба работают в затопленных районах Приморья
Первые выплаты начали получать пострадавшие жители Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В районах Приморского края, пострадавших от стихии, работает 139 комиссий по оценке ущерба. Уже обследовано более 1800 домовладений. Об этом губернатору края Владимиру Миклушевскому доложили на очередном заседании комиссии по ликвидации ЧС в воскресенье, 13 августа.
Как сообщила директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, за прошедшие сутки оценочные комиссии обследовали 443 дома и придомовых территории. Всего же с момента введения режима ЧС в районах Приморья специальные комиссии посетили 1885 домовладений.
«На сегодняшний день поступило 4 608 заявлений от пострадавших граждан, 731 заявление уже находится в департаменте и по ним идёт работа», – сообщила руководитель ведомства.
По словам Лилии Лаврентьевой, из краевого бюджета уже произведено 152 выплаты 81 приморцу на сумму 2,6 миллиона рублей.
«Почти два миллиона рублей выплачено в качестве разовой материальной помощи для восстановления поврежденного жилого дома или квартиры, и более 700 тысяч рублей направлено на компенсацию за потерю урожая», – пояснила она.
Директор ведомства добавила, что уже подготовлен проект распоряжения Правительства РФ о направлении из резервного фонда на выплаты пострадавшим более 650 миллионов рублей.
«Из этих средств почти 170 миллионов рублей будет направлено на выплату единовременной материальной помощи, более 240 миллионов рублей на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости и 243 миллиона на компенсацию за полную утрату имущества», – доложила она.
Помимо оценки имущества и выплат компенсаций в пострадавшие районы доставляется гуманитарная помощь и питьевая вода – за сутки доставлено ещё 10 тонн. Также из резерва МЧС направлено 130 тепловых пушек, которые в ближайшее время доставят зону ЧС для просушки домов и социальных объектов.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Первые выплаты жители подтопленных районов начали получать в субботу, 12 августа.
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