Приморские ученые прошлись по дну океана

В прошлый четверг из очередной экспедиции вернулось научно-исследовательское судно Дальневосточного отделения РАН «Академик М.А.Лаврентьев». Этим завершился третий сезон совместных российско-германских исследований глубоководных частей мирового океана, начатых в 2010 году. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Начальником экспедиции был заместитель директора Института биологии моря ДВО РАН Виктор ИВИН, руководителем глубоководных исследований с российской стороны - заведующая лабораторией хорологии ИБМ Марина МАЛЮТИНА, со стороны немецких коллег - Ангелика БРАНТ, директор зоологического института и зоологического музея города Гамбурга.

В этой экспедиции, как, впрочем, и в двух предыдущих, были получены неожиданные и удивительные результаты, которые науке еще только предстоит оценить.

- Исследуя мировой океан, мы начинаем по-настоящему понимать - насколько огромны его ресурсы, - говорит академик РАН, директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ. - И фактически мы только-только надкусили кожуру яблока.

Санкции науке не мешают

Первая совместная российско-германская экспедиция по исследованию глубоководных частей мирового океана состоялась в 2010 году в Японском море. В 2013 и 2015 годах экспедиции исследовали склоны Курило-Камчатского желоба, сначала со стороны Тихого океана, а в этом году со стороны Курильских островов. В дальнейшем подобные совместные исследования будут продолжены, так как несут невероятно интересную информацию, считают ученые. Еще не завершив все отчеты о последней экспедиции, они уже запланировали новую - на исследование самой глубоководной части Курило-Камчатский желоба.

ДОСЬЕ «ЗР»:

По данным Википедия: Курило-Камчатский желоб (до 50-х гг. XX века - впадина Тускарора) - это узкая глубоководная впадина в Тихом океане, у восточных подводных склонов Курильских островов и южной части полуострова Камчатка. Ее длина составляет 2170 км, средняя ширина 59 км, максимальная глубина - 10542 м.

Открытия за открытиями

Интерес к изучению больших океанических глубин и их обитателей подогревается чередой открытий, - ученые нашли большое число новых для науки видов. Так, первая экспедиция в 2010 году обнаружила в глубоководной части Японского моря около 30% новых видов от общего числа поднятых со дна. А в 2013 году, когда экспедиция проходила вдоль склонов Курило-Камчатского желоба, более 50% всех собранных видов, а их число составило 1780, оказались новыми для науки. Не стала исключением и последняя экспедиция.

- А ведь, что такое новые виды? - рассказывает академик Адрианов. - Каждый новый вид - это новые биологически активные соединения, из которых можно делать специальные продукты питания, новые лекарственные препараты. Это подтверждают уже первые исследования новых видов, - 60% тех глубоководных видов, что были обследованы учеными молекулярно-биологическими методами на предмет наличия биологически активных соединений, содержат эти вещества и очень перспективны для создания новых типов лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Т. е. на дне океана может оказаться та универсальная аптека, которая будет способствовать решению очень важных проблем в медицине.

Оптимизм ученых, столкнувшихся со столь массовыми и интересными открытиями, трудно передать. Учитывая, что средняя глубина мирового океана составляет 3,5 км, а 95% его площади представлены глубинами более 1 км, океан представляет собой источник огромных, пока трудно оценимых ресурсов для последующих поколений человечества, и огромный потенциал для научных открытий.

Робот вам в помощь

Успехи научных экспедиций последних лет стали возможны, благодаря техническим достижениям. С появлением глубоководных аппаратов, робототехники ученые получили возможность извлекать на поверхность морские организмы практически неповрежденными. Если раньше технические средства в значительной степени использовались вслепую, то сейчас, работая на больших глубинах, ученые видят тот материал, с которым работают.

- Глубоководные исследования требуют присутствия квалифицированной научной группы, наличия специальной техники, как, например, приборов для сбора ненарушенных фрагментов грунта, и у института они есть, хотя техническое оснащение подобных экспедиции, как правило, совместное, - говорит Марина Малютина. - У нас есть и глубоководные аппараты, и приспособления для сбора колонок грунта и крупных фрагментов. И теперь, когда мы видим под водой, собираем животных, не травмируя их, такой материал дает значительно больше информации, чем во времена исследований с помощью глубоководного трала. Да, в свое время это тоже было интересно, но было непонятно, как морские организмы располагались на дне, каковы особенности их биологии, как они питались, как себя вели. Восстановить все это было сложно.

Научные суда просятся на пенсию

Не только биологи получили массу нового материала для исследований. Эти экспедиции всегда комплексные, в них участвуют ученые разных сфер деятельности и разных институтов и университетов. Они будут продолжены, если позволит научный флот. К сожалению, научные суда устарели и морально и технически. Судно «Академик М.А. Лаврентьев» было построено в 1984 году и уже не совсем удовлетворяет требованиям науки.

- Необходимость в обновлении научного флота назрела, - считает академик Адрианов. - Это особенно актуально для науки дальневосточного региона, связанной с исследованиями океанов. Технические средства исследований, которые можно поставить на суда, у науки есть.

Есть и современные средства фото и видеозаписи. Благодаря им все мы в скором времени сможем своими глазами увидеть глубины океана и их обитателей, а также работу ученых. Они пообещали, что на основе сделанных съемок будут созданы научно-популярные фильмы, которые можно будет посмотреть в новом владивостокском океанариуме.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.