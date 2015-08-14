Россиян накормят по-дальневосточному

Программа будет посвящена национальной кухне народов Дальнего Востока. Как сообщили в Туристско-информационном центре Приморского края, съемки передачи будут проходить во Владивостоке, этно-лагере «Палеодеревня» под Находкой и Лазовском заповеднике. Приглашенными участниками станут представители коренных народностей Дальнего Востока. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

«Съемочная группа во главе с ведущим прилетит во Владивосток 18 августа. С этого дня активно начнется сбор видеоматериалов о городе, его жителях и особенностях местной кухни. Съемки непосредственно "кухонных" моментов будут проходить в одном из ресторанов города, специализирующемся на дальневосточной кухне с использованием морепродуктов. Специально для съемок телепередачи департамент туризма Приморского края пригласил представителей коренных народов Дальнего Востока - удэгейцев и нанайцев. Они представят зрителям и ведущему рецепты своих традиционных блюд», - рассказали в ТИЦ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.