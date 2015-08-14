В Приморье власти мониторят ярмарки

В Приморском крае работу продовольственных ярмарок помогает усовершенствовать мониторинг. Об этом рассказала директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена КОВАЛЬ в ходе семинара по вопросам развития торговли региона. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты органов регулирования торговли муниципальных образований края.

«Один из пунктов стратегии развития торговли в России – это ярмарочная торговля. В Приморье проводится работа по организации ярмарок во всех муниципальных образованиях края. Этот вопрос на особом контроле у губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО», - сообщила она.

Директор департамента также акцентировала, что ярмарки должны быть организованы во всех городах и районах края, даже если местные жители обеспечивают себя овощами и мясом собственного производства. Ведь на ярмарке также можно приобрести без торговой наценки товары бакалейной группы – макароны, крупы, консервы. Особенно актуальным проведение ярмарок становится сейчас – в период массового сбора урожая. Специалисты департамента проводят мониторинг их организации на местах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.