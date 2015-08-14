"Золотой Рог": Уничтожение санкционной контрабанды - абсолютно верный и оправданный шаг

Не знаю как вы, но я всю прошлую неделю спорил. До изнеможения. На разных встречах, с коллегами в редакции и, естественно, в соцсетях. Такое ощущение, что наша страна превратилась в одно большое жюри присяжных, которое никак не могло прийти к решению: казнить преступника или отпустить его на поруки? Я о решении наших властей подчистую уничтожать всю санкционную продукцию, пытавшуюся проникнуть на наши прилавки.

Я лично, в данной ситуации, двумя руками за убийство. Бескомпромиссное и максимально жестокое. Огнем его! Бульдозером! Закапыванием в землю! Главное, чтобы от преступника не осталось и следа. Ибо тогда все будет бессмысленно и махонькие крошки вновь превратятся в армию обаятельных головорезов, перед которыми нет возможности устоять. Преступник должен быть уничтожен. И пусть он не строит глазки, дескать, столько лет он жил среди нас, хорошо знает наши семьи. Типа, он, вообще-то, хороший. Ну очень хороший. И вкусный, зараза…

Благие намерения…

Если не брать в зачет тех, кто в принципе не принимает, скажем так, нынешнюю политику российских властей, со всякими там перебранками с Америкой и Евросоюзом, Крымом и Донбассом, то у противников «жестокого обращения» с завозной контрабандой один популярный аргумент: а насколько это разумно - уничтожать, в общем-то, качественную продукцию? Так, продолжают они, почему бы ее не изымать и, вариант I: не продавать, а деньги отправлять, например, в наш прохудившийся бюджет, желательно на социальные нужды; вариант II: просто раздавать ее «многочисленным бедным». Есть, конечно, и другие вариации на эту тему, но сути предложений противников уничтожения продуктов они не меняют.

Предложения оппонентов, на первый взгляд, просты и правильны. И, естественно, если ты начинаешь оспаривать сии однозначно благородные посылы, то тут же нарываешься на огонь беспощадной критики. Выяснилось, что я, как минимум, люто ненавижу бедных. Вместе, конечно, с нашими бесчувственными чиновниками. Которые, и тут приходится признать правоту многих оппонентов, даже не попытались сколь-нибудь внятно объяснить людям логику такого шага правительства. Вот и пришлось мне напрячь заскорузлые извилины, объясняя политику партии, а заодно клянясь в сочувствии к небогатым слоям нашего, все еще далеко, чего уж там, несовершенного общества. Это как у БУЛГАКОВА: «...предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии. По полтиннику штука! Нет, не возьму. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую…». И так далее...

Признаюсь, первая реакция у меня была точно такая же, как, наверняка, у большинства: это зачем такую прорву очень даже неплохих продуктов да в топку? Потом, как обычно, эмоции пришлось послать куда подальше и взяться, как говорил уже герой бессметной кинокомедии РЯЗАНОВА, размышлять логически. И вот до чего я додумался, помимо подтверждения общеизвестной истины, что благими намерениями выстлана дорога в ад.

Во-первых, в очередной раз убеждаюсь, что многие наши сограждане, особенно из числа «принципиально несогласных» со всем, что у нашей стране происходит, в очередной раз включили, скажем так, хроническую двуличность. Надеюсь, неумышленную. Частенько апеллируя к некому западному опыту, где «правит бал закон и порядок» какого-никакого капитализма, они периодически, когда им выгодно, начинают вдруг играть в разухабистых христианских или каких там еще социалистов: а давайте всё и всем раздадим! Как и в данном диспуте. А, между тем, на Западе, дорогие мои оппоненты, все незаконное, как правило, таковым и остается при любом раскладе. Хуже того, там под нож идет и вполне законное, но мешающее, например, нормальному функционированию экономики. Или вы в упор не видите, как в Европе ежегодно уничтожаются тысячи тонн сельхозпродукции, только для того, чтобы фермеры смогли продавать помидоры на евро дороже? Я уже молчу о том, что средняя евросемья примерно от 40 до 60 процентов покупаемых в магазинах продуктов отправляет прямиком на помойку. Так и не распаковав. Вы хотите сказать, что в Европе больше нет бедных и голодных? Или так любимые европейцами африканские дети наконец-то наелись? Ну-ну…

Кстати, Новая Америка, та, которая вышла из Великой Депрессии, выползала оттуда, окутанная дымом сжигаемых десятков тысяч тонн зерна и уничтожаемых свиней. А все для того, чтобы поднять на ноги отечественное сельхозпроизводство. И это, напомню, в период, когда от голода умерло, по разным оценкам, от сотен тысяч до нескольких миллионов американцев. Почти как в блокадном Ленинграде - люди просто падали в голодные обмороки на улицах Нью-Йорка. Многие так и не вставали. Как вам такой «передовой» опыт?

Теперь поразмышляем о всем незаконно произведенном или ввезенном, а мы говорим, как раз об этом. В том же Евросоюзе, да и в США очень редко когда это удается обелить - все идет прямиком под нож. Если мы уж решили поиграть в присяжных, то имейте в виду, что любые незаконно добытые доказательства судом рассматриваться там не будут.

«Дальние заставы»

Во-вторых, если мы уж пойдем на очередной «социальный» эксперимент, на этот раз по раздаче еды, то представляю, как спустя какое-то время завопят сторонники этой идеи, когда санкционные пармезан и пармская ветчина, которые должны пойти обездоленным, вновь окажутся полках магазинов или на столах распределителей. А в том, что это в большинстве случаев будет именно так, я думаю, вряд ли кто сомневается. Так, вспоминаются десятилетней давности пресс-конференции во Владивостоке доблестных контролеров по рыбной части. «А куда вы дели конфискованного краба?», - спрашивает, помнится, журналист. «А мы его солдатам на дальние заставы отдали», - дежурно ответили контролеры. «Дальние заставы» в нашей стране пока никуда не делись. Вы, безусловно, можете сказать, что и сейчас никто не гарантирует, что «левые» продукты будут уничтожаться на корню. Конечно, нет. Коррупцию никто не отменял. Но из-за того, что десяток недоумков кидают бумажки и бутылки мимо урн, не должно стать призывом к аналогичным действиям для тысяч нормальных людей.

Кстати, опять же, даже если еду будут раздавать и она, о чудо!, дойдет до обездоленного адресата, то тут дальневосточникам почти ничего не светит. Более 95 процентов санкционного конфиската приходится за западные территории России. Просто именно через западные границы евроконтрабанда и льется бурным потоком. Так что, в идеале, московская и питерская беднота, столичные же пенсионеры и детдомовцы будут уплетать французских устриц, а наши - только смотреть на это буйство социальной справедливости.

Удар под дых производителю

В-третьих, благородное на эмоциональном уровне желание бесплатно накормить голодных в наших условиях уже натыкается на вполне резонные возражения отечественных производителей. Либералы любят называть цифру в 20 миллионов бедных в нашей стране. Проблема бедности - одна из самых сложных для России, тут не поспоришь, но, желая обеспечить бесплатным продовольствием это число людей, вы автоматически исключите многих из них из числа каких-никаких покупателей целого ряда продукции. Даже притом, что охать о пропаже с полок любимых продуктов стали, прежде всего, далеко небедные слои населения. А значит, коса импортозамещения найдет на камень, который власти обещали выкорчевать с поля еще год назад.

И, в-четвертых, спор о том, что лучше дать бедному человеку: рыбу или удочку, конечно, больше философский. Но то, что творится по этой части в последние годы, у того же бизнеса часто вызывает откровенную оторопь. Сразу оговоримся, что речь тут не идет об инвалидах, сиротах, стариках... Тут помогать сам бог велел. Кстати, многие «проблемы 90-х» в тех же детдомах или домах престарелых уже решены, хотя кое-кто продолжает заучено твердить о тотальном голоде там и отсутствии одежды. А некоторые сердобольные активисты продолжают талдычить даже о голодных и бездомных ветеранах войны. Мы перед победителями в любом случае в неоплатном долгу, но не замечать того, что у них пенсии сегодня часто выше средней зарплаты по региону и, например, в Приморье большинство переехало в новое жилье, нужно сильно постараться. Но я о вполне дееспособных согражданах, многим из которых, не поверите, 30-40 лет и которые даже не думают искать работу с большей зарплатой, подработку, учится, переезжать, наконец. Лично знаю таких.

Не много ли заботы?

Вкладывая миллиарды в развития частной сектора экономики, малого и среднего бизнеса, власти делают все, чтобы у людей инициативных опустились руки, а у тех, кто только думает попробовать себя в бизнесе, руки вообще не поднимались. А зачем? Если ты не обеспечен, тебе компенсируют квартплату, поставят в какую-нибудь льготную очередь, твоих детей добрые люди соберут в школу и прочее… Манны небесной, конечно, не жди, но теплое уютное болотце «гарантированной бедности» обеспечено. А деньги возьмем у бизнеса, пускай успешные сограждане делятся.

Образ крутого бизнесмена, порхающего по Гавайям и сорящего миллионами в нелепых российских телесериалах, конечно, выглядит намного выигрышнее представителей реального бизнеса, многие и которых и отпуска себе полноценного годами не могут позволить, и выходных, и уйти с работы раньше 22.00. И неправда, что налоги и прочие поборы в последнее время не растут. Они только называются по-другому. Например, узаконенная властями покупка билетов сотрудникам за счет предприятий российских «северов». Вот уж где бизнес так и прёт.

Да, кризис не лучшее время для экспериментов и резкий шагов. Но, с другой стороны, многим ли из обездоленных наших сограждан от этого будет хуже.

Вы думаете мы одни наступаем на грабли тотальной соцхалявы? Посмотрите на вашу любимую Европу, которую ныне атакуют миллионы мигрантов. И едут многие из них в Старый свет вовсе не затем, чтобы пахать, как бюргеры. Пособия - вот их новый бог!

Лично у меня есть еще много аргументов против «санкционной халявы» (представляю, сколько возникло аргументов «за»?!). Но самый главный - нужно сделать все, чтобы Россия научилась, наконец, кормить себя. И страна в целом, и ее граждане в отдельности. Уже многое в этом направлении у нас получается. И сыры с ветчиной уже кое-где делаем - пальчики оближешь. И если уж нам нужно кормить своих обездоленных сограждан, то давайте будем делать это продуктами нашего производства. Гораздо более вкусного и полезного. Да, наш фермер за это только спасибо скажет.

А вы говорите, спасти пармезан… Да пусть он катится! Прямиком в топку…

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК «Золотой Рог». Газета «Золотой Рог», Владивосток.