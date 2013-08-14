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Владивостокцы стали меньше строить и больше есть
Приморскстат обнародовал основные социально-экономические показатели Владивостока, характеризующие итоги I полугодия 2013 года.
|
|
I
полугодие
2013
|
В % к I
полугодию
2012
|
Доля
в крае, %
|
Экономические индикаторы
|
Оборот организаций всех видов деятельности1), млрд рублей
|
220.2
|
110.2
|
67.3
|
Отгружено товаров промышленного производства1), млрд рублей
|
49.1
|
132.8
|
53.9
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд рублей
|
11.0
|
62.6
|
59.8
|
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади
|
50.6
|
60.0
|
39.8
|
Оборот розничной торговли, млрд рублей
|
66.0
|
110.4
|
56.0
|
Оборот общественного питания, млрд рублей
|
2.6
|
118.8
|
45.8
|
Социальные индикаторы
|
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (оценка):
|
номинальная, рублей
|
32950
|
107.9
|
х
|
реальная, %
|
x
|
101.4
|
х
|
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек
|
1.4
|
70.9
|
7.5
|
Естественная убыль населения2), человек
|
-89
|
22.0
|
х
|
Зарегистрировано преступлений, тыс.
|
9.4
|
133.9
|
35.3
1) По крупным и средним организациям. 2) Оценка.
Структурные изменения
в экономике города
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2013 года по городу учтено 43.4 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - около 85% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.
Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеют 92% хозяйствующих субъектов, 1.3% - государственную и 0.7% - муниципальную.
Больше всего организаций в Ленинском районе (26% общего числа), меньше всего – в Первомайском (13%).
Промышленное производство
В I полугодии 2013 года крупными и средними организациями краевого центра, занятыми в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (включая филиал «Приморская генерация»), отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на 49.1 млрд рублей.
Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 134.9%.
Ситуация в отдельных сферах деятельности сложилась следующим образом:
По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс производства составил 54.3%, что обусловлено снижением добычи материалов строительных нерудных в 1.8 раза.
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» увеличился на 45.5%.
Индекс производства по виду деятельности «Пищевые продукты, включая напитки» составил 100.4%.
Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки, характеризуется:
|
|
В % к I полугодию 2013
|
Изделия колбасные
|
99.9
|
Полуфабрикаты мясные
|
90.6
|
Рыба и продукты рыбные переработанные
и консервированные
|
123.7
|
Консервы плодоовощные
|
103.5
|
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
|
87.3
|
Мороженое
|
87.2
|
Хлеб и хлебобулочные изделия
|
95.3
|
Кондитерские изделия
|
84.7
|
Пиво, тыс. дкл
|
101.5
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные
и неароматизированные, тыс. полулитров
|
99.2
|
Напитки безалкогольные, тыс. дкл
|
94.0
Индекс производства по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» составил 91.4%. Увеличилось производство книг, брошюр и листовок печатных – на 31%, выпуск газет сократился на 18%, журналов – на 7%.
Индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» составил 61.4%.
Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» составил 84.2%. Снизился выпуск бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров на 16%.
Индекс производства по виду деятельности «Прочие неметаллические минеральные продукты» снизился на 23%. Сократилось производство бетона для заливки (товарный бетон) на 38%, производство конструкций и деталей сборных железобетонных – увеличилось в 1.5 раза.
Индекс производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования» и «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» снизился, соответственно, в 2.1 и 2.3 раза; по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» увеличился в 2 раза и по виду деятельности «Прочие производства» составил 77.3%.
Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 94.2%. Выработано 990 млн кВт-ч электроэнергии (85% к I полугодию 2012) и 3011 тыс. Гкал теплоэнергии (101.5%).
Рыболовство
Индекс производства по крупным и средним организациям по виду деятельности «Рыболовство» составил 129.7% за счет увеличения производства рыбы живой, свежей или охлажденной в 1.5 раза.
Строительство
Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 11 млрд руб. (на 37% меньше, чем в I полугодии 2012).
За счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 50.6 тыс. м2 (в 1.7 раза меньше, чем в I полугодии 2012).
За счет средств индивидуальных застройщиков введено 127 домов общей площадью 32.6 тыс. м2, что составило 65% введенного жилья по городу (на 5% больше аналогичного периода 2012).
С начала года во Владивостоке в детском оздоровительном лагере «Океан» введены 3 новых спальных корпуса на 360 мест. Введен медицинский центр ДВФУ. При ВГУЭС проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса и 2 бассейнов.
Транспорт
В краевом центре за январь-июнь 2013 года транспортом общего пользования перевезено 23.4 млн пассажиров (рост на 17% к январю-июню 2012 года). Автобусами перевезено 18 млн человек (127% к январю-июню 2012), пассажирооборот составил 249.2 млн пасс.-км (122%). Снижение отмечалось на городском электрическом (на 7%) и морском транспорте (в 4.5 раза).
Работа муниципального городского электрического транспорта характеризуется следующими данными: троллейбусами фактически выполнена 61 тыс. рейсов (90% к январю-июню 2012), трамваями - 72 тыс. рейсов (90%). Регулярность движения составила 90% и 89% соответственно.
Автобусным пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 975 тыс. рейсов, регулярность движения составила 89%; на пригородных – 24 тыс. рейсов, регулярность движения – 96%.
На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 497 дорожно-транспортных происшествий (на 16% меньше, чем в январе-июне 2012), в которых погибли 25 человек и 616 получили ранения.
На железнодорожном транспорте было отправлено 12315 пригородных поезда, что составило 136% к январю-июню 2012 года.
Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) в январе-июне 2013 года, по предварительным расчетам, составил 26.2 млн рублей, или 98% в сопоставимой оценке к январю-июню 2012 года.
Растениеводство. По данным весеннего учета, площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2013 года в хозяйствах всех категорий составила 683.7 га, из них зерновых и зернобобовых культур - 10.6 га (1.6% общей посевной площади), технических - 9.6 (1.4%), картофеля и овощебахчевых культур - 663.5 га (97%). По сравнению с прошлым годом вся посевная площадь уменьшилась на 17 га (на 2.4%), из них площади, занятые зерновыми и зернобобовыми культурами, - на 1.1 га (на 9%), техническими - на 3.4 га (на 26%), картофелем и овощебахчевыми культурами - на 12.5 га (на 2%).
В сельскохозяйственных организациях размещены все посевы зерновых культур и почти все посевы технических культур (90%). На хозяйства населения приходятся почти все посевы картофеля и овощей (99.9%).
Животноводство. По состоянию на 1 июля 2013 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 321 голова крупного рогатого скота (увеличение на 5%), из них 124 коровы (уменьшение на 6%), 220 - свиней (уменьшение на 11%), 320 голов - овец и коз (рост на 5%), 13.2 тыс. голов птицы (увеличение на 10%).
|
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, тонн
|
|
I полугодие
2013
|
В % к
I полугодию
2012
|
Мясо (скот и птица на убой в живом весе)
|
47
|
100.5
|
Молоко
|
248
|
104.9
|
Яйцо, тыс. шт.
|
813
|
108.2
Весь объем произведенного мяса, молока и яиц осуществлен хозяйствами населения.
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в январе-июне 2013 года составил 66 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 10.4% выше соответствующего периода прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 56%. Оборот розничной торговли сформирован на 90% торгующими организациями, на 10% – за счет продажи товаров на рынках.
В январе-июне 2013 года крупными и средними организациями в порядке розничной торговли реализовано: мяса (включая мясо птицы, продукты из мяса и консервы из мяса) – на 255.8 млн рублей (141% к январю-июню 2012 года), рыбы и морепродуктов – 112.5 (145%), хлеба и хлебобулочных изделий - 64.4 (135%), бензина автомобильного – 6922.3 млн рублей (105%).
Оборот общественного питания составил 2.6 млрд рублей, что выше января-июня прошлого года на 19%.
Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в январе-июне 2013 года составил 208 млрд рублей (110% к январю-июню прошлого года).
Рынок услуг. В январе-июне 2013 года населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 31.1 млрд рублей (на 8% больше января-июня 2012). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 50%.
В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (34%), жилищно-коммунальные услуги (22%), услуги связи (17%) и образования (6%).
По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере коммунальных услуг (119%), медицинских (113%), транспортных (108%), туристских (106%), связи (103%).
В январе-июне 2013 года населению оказано услуг бытового характера на 1.8 млрд рублей (на 18% больше января-июня 2012). В объеме платных услуг бытовые составили 6%.
В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на услуги ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств (43%), ремонта и строительства жилья (13%), парикмахерские (12%), техобслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры (7%).
Более 40% объема бытовых услуг оказано физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Внешняя торговля
Экспорт рыбы и морепродуктов предприятиями Владивостока составил 391.7 млн долларов США (на 48% больше соответствующего периода 2012).
Мороженая рыба занимает ведущее место в стоимостном объеме экспорта 69%), печень, икра, молоки составляют 14%, ракообразные – 13%.
Рыба и морепродукты экспортировались в 9 стран дальнего зарубежья и страны СНГ. Основными потребителями являются: Китай - 49% экспорта в стоимостном выражении, Республика Корея – 42, Гонконг – 5%.
Экспорт бункерного топлива и горючего составил 243.5 млн долларов, импорт – 18.5 млн долларов США.
На долю Дании, Великобритании, Гонконга, Китая и Сингапура приходилось более 81% экспорта бункерного топлива, поставляемого транспортным и рыболовецким судам.
На Гонконг, Кипр, Виргинские острова (Брит) приходилось более 78% импорта.
Цены
Индекс потребительских цен в Приморском крае за I полугодие 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 103.4%, что выше аналогичного периода прошлого года (103.3%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (103.5%).
Цены на наблюдаемые продовольственные товары за первое полугодие возросли на 3.7%, что на 0.9 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь наиболее высокий рост наблюдался на муку пшеничную, алкогольные напитки (на 11%) и овощи (на 14%). Из плодовоовощной продукции морковь, лук репчатый подорожали в 1.2 раза, свекла – в 1.4 раза, капуста – в 1.7 раза. Возросли цены на помидоры свежие и картофель на 5% и 10% соответственно, снизились на огурцы свежие – на 8%. Крупа и бобовые в среднем стали дороже на 4%, более всего подорожала крупа манная (на 24%). Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлеб ржаной и ржано-пшеничный стали дороже – на 4%. На 4% подорожали сыр, конфеты шоколадные, на 5% – рыба соленая, маринованная, копченая, на 6% – макаронные изделия, на 11% – икра лососевых рыб. Подешевели сахар (на 2%), яйца (на 3%), окорочка куриные и куры (кроме куриных окорочков) - на 4% и на 7% соответственно.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила, в среднем по краю, в конце июня 3901 рубль и возросла по сравнению с декабрем 2012 года на 4.3%.
Рост цен на наблюдаемые непродовольственные составил 1.9%. Из непродовольственных товаров подорожали ткани всех видов на 0.6-3%, на 1.3-1.6% – белье постельное, изделия из трикотажа, обувь, на 2-4% – полотенца, парфюмерно-косметические товары, одежда и белье, моющие и чистящие средства, нитки. Цены на медикаменты медицинские товары и перевязочные материалы выросли на 4%, на спички – на 5%, на табачные изделия – на 18-23%.
Снижение цен наблюдалось на отдельные виды электротоваров, так, электрочайник, телевизоры и холодильник двухкамерный стали дешевле на 1.6-3.7%.
Нефтепродукты в среднем с начала года подорожали на 1.7%, бензин марок АИ-92 (АИ-93 и т.п.) и АИ-95 и выше на 1.5% и 1.8% соответственно, дизельное топливо - на 3.6%.
Цены на платные услуги населению возросли с начала года на 5.2%. Заметный рост цен отмечался на услуги пассажирского транспорта на 40.8%. Услуги городской телефонной связи стали дороже на 6%, почтовой связи – на 9.6%. Из остальных наблюдаемых видов услуг подорожали услуги профессионального обучения (на 8%), отдельные виды медицинских и стоматологических услуг (на 1.9-15.5%).
Рост цен с начала года на услуги в жилищно-коммунальной сфере был незначительным и составил 0.1%. Подорожал наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 9.3%.
Во II квартале 2013 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила, в среднем, 52.8 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 76.9 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2012 года цены на первичном рынке жилья возросли в среднем на 3.6%, на вторичном – на 2.8%.
Население и рынок труда
В I полугодии 2013 года во Владивостокском городском округе родилось 3368 малышей (на 7.5% больше, чем в I полугодии 2012 года), умерло 3457 человек (на 2.3% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 2.6%. Показатель младенческой смертности составил 9.7 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.
В органах загс с начала года зарегистрировано 1928 браков (больше чем за I полугодие 2012 года на 2.4%) и 1544 развода (больше на 9.6%). На 1000 заключенных браков пришелся 801 развод (в I полугодии 2012 года – 748).
Рынок труда. В I полугодии 2013 года численность занятых всеми видами экономической деятельности, по оценке, составила 253.6 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 июля 2013 года на учете состоял 1691 гражданин, не занятый трудовой деятельностью, что на 32% меньше, чем в прошлом году, из них 1381 – официально зарегистрирован как безработный (на 29%). Организациями города было сообщено о наличии 16.6 тыс. вакансий, нагрузка на одну заявленную вакансию составляет 10.2 человека.
Уровень жизни населения
Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в I полугодии 2013 года, по оценке, составила 32950 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года она увеличилась на 7.9%, а ее реальный размер – на 1.4%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых; связи, финансовой деятельности; воздушного транспорта; дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности; по производству транспортных средств и оборудования.
Пенсии. На 1 июля 2013 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, в городе Владивостоке составила 151801 человек, из них работающих – 73855 человек (49%).
Средний размер назначенных месячных пенсий составил 10705 рублей, что выше краевого уровня на 5%.
Дошкольное образование
В 2012 году в краевом центре действовали 122 самостоятельных дошкольных учреждения и два филиала на 20.2 тыс. мест, которые посещали 20.4 тыс. воспитанников.
За счет открытия новых детских садов и дошкольных групп, организованных в общеобразовательных учреждениях, начиная с 2011 года, отмечается снижение показателя концентрации детей. В 2012 году на 100 мест приходился 101 ребенок (2011 – 109, 2010 – 111). Обеспеченность детей, посещающих дошкольные учреждения, местами выросла на 15%, но проблема переуплотненности детских садов еще сохраняется.
В 2012 году продолжилась работа по возвращению зданий детских садов, использующихся не по целевому назначению; по переводу дошкольных учреждений, подведомственных Министерству обороны, в муниципальную собственность; вводились в эксплуатацию новые детские сады. Так, в течении отчетного года в городе Владивостоке начали деятельность три новых детских сада.
В 2012 году в краевом центре численность детей в возрасте от трех лет и старше, охваченных дошкольным образованием, составила 18.9 тыс. человек (93% от общей численности воспитанников).
Путевки в дошкольные учреждения в 2012 году получили 7.2 тыс. детей, что на уровне прошлого года. Заявления о приеме в ДОУ подали 19.2 тыс. человек.
Приморскстат. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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