Владивостокцы стали меньше строить и больше есть

Приморскстат обнародовал основные социально-экономические показатели Владивостока, характеризующие итоги I полугодия 2013 года.

I полугодие 2013 В % к I полугодию 2012 Доля в крае, % Экономические индикаторы Оборот организаций всех видов деятельности1), млрд рублей 220.2 110.2 67.3 Отгружено товаров промышленного производства1), млрд рублей 49.1 132.8 53.9 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд рублей 11.0 62.6 59.8 Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади 50.6 60.0 39.8 Оборот розничной торговли, млрд рублей 66.0 110.4 56.0 Оборот общественного питания, млрд рублей 2.6 118.8 45.8 Социальные индикаторы Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (оценка): номинальная, рублей 32950 107.9 х реальная, % x 101.4 х Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек 1.4 70.9 7.5 Естественная убыль населения2), человек -89 22.0 х Зарегистрировано преступлений, тыс. 9.4 133.9 35.3

1) По крупным и средним организациям. 2) Оценка.

Структурные изменения

в экономике города

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2013 года по городу учтено 43.4 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - около 85% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеют 92% хозяйствующих субъектов, 1.3% - государственную и 0.7% - муниципальную.

Больше всего организаций в Ленинском районе (26% общего числа), меньше всего – в Первомайском (13%).

Промышленное производство

В I полугодии 2013 года крупными и средними организациями краевого центра, занятыми в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (включая филиал «Приморская генерация»), отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на 49.1 млрд рублей.

Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 134.9%.

Ситуация в отдельных сферах деятельности сложилась следующим образом:

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс производства составил 54.3%, что обусловлено снижением добычи материалов строительных нерудных в 1.8 раза.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» увеличился на 45.5%.

Индекс производства по виду деятельности «Пищевые продукты, включая напитки» составил 100.4%.

Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки, характеризуется:

В % к I полугодию 2013 Изделия колбасные 99.9 Полуфабрикаты мясные 90.6 Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные 123.7 Консервы плодоовощные 103.5 Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 87.3 Мороженое 87.2 Хлеб и хлебобулочные изделия 95.3 Кондитерские изделия 84.7 Пиво, тыс. дкл 101.5 Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тыс. полулитров 99.2 Напитки безалкогольные, тыс. дкл 94.0

Индекс производства по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» составил 91.4%. Увеличилось производство книг, брошюр и листовок печатных – на 31%, выпуск газет сократился на 18%, журналов – на 7%.

Индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» составил 61.4%.

Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» составил 84.2%. Снизился выпуск бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров на 16%.

Индекс производства по виду деятельности «Прочие неметаллические минеральные продукты» снизился на 23%. Сократилось производство бетона для заливки (товарный бетон) на 38%, производство конструкций и деталей сборных железобетонных – увеличилось в 1.5 раза.

Индекс производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования» и «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» снизился, соответственно, в 2.1 и 2.3 раза; по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» увеличился в 2 раза и по виду деятельности «Прочие производства» составил 77.3%.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 94.2%. Выработано 990 млн кВт-ч электроэнергии (85% к I полугодию 2012) и 3011 тыс. Гкал теплоэнергии (101.5%).

Рыболовство

Индекс производства по крупным и средним организациям по виду деятельности «Рыболовство» составил 129.7% за счет увеличения производства рыбы живой, свежей или охлажденной в 1.5 раза.

Строительство

Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 11 млрд руб. (на 37% меньше, чем в I полугодии 2012).

За счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 50.6 тыс. м2 (в 1.7 раза меньше, чем в I полугодии 2012).

За счет средств индивидуальных застройщиков введено 127 домов об­щей площадью 32.6 тыс. м2, что составило 65% введенного жилья по городу (на 5% больше аналогичного периода 2012).

С начала года во Владивостоке в детском оздоровительном лагере «Океан» введены 3 новых спальных корпуса на 360 мест. Введен медицинский центр ДВФУ. При ВГУЭС проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса и 2 бассейнов.

Транспорт

В краевом центре за январь-июнь 2013 года транспортом общего пользования перевезено 23.4 млн пассажиров (рост на 17% к январю-июню 2012 года). Автобусами перевезено 18 млн человек (127% к январю-июню 2012), пассажирооборот составил 249.2 млн пасс.-км (122%). Снижение отмечалось на городском электрическом (на 7%) и морском транспорте (в 4.5 раза).

Работа муниципального городского электрического транспорта характеризуется следующими данными: троллейбусами фактически выполнена 61 тыс. рейсов (90% к январю-июню 2012), трамваями - 72 тыс. рейсов (90%). Регулярность движения составила 90% и 89% соответственно.

Автобусным пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 975 тыс. рейсов, регулярность движения составила 89%; на пригородных – 24 тыс. рейсов, регулярность движения – 96%.

На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 497 дорожно-транспортных происшествий (на 16% меньше, чем в январе-июне 2012), в которых погибли 25 человек и 616 получили ранения.

На железнодорожном транспорте было отправлено 12315 пригородных поезда, что составило 136% к январю-июню 2012 года.

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) в январе-июне 2013 года, по предварительным расчетам, составил 26.2 млн рублей, или 98% в сопоставимой оценке к январю-июню 2012 года.

Растениеводство. По данным весеннего учета, площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2013 года в хозяйствах всех категорий составила 683.7 га, из них зерновых и зернобобовых культур - 10.6 га (1.6% общей посевной площади), технических - 9.6 (1.4%), картофеля и овощебахчевых культур - 663.5 га (97%). По сравнению с прошлым годом вся посевная площадь уменьшилась на 17 га (на 2.4%), из них площади, занятые зерновыми и зернобобовыми культурами, - на 1.1 га (на 9%), техническими - на 3.4 га (на 26%), картофелем и овощебахчевыми культурами - на 12.5 га (на 2%).

В сельскохозяйственных организациях размещены все посевы зерновых культур и почти все посевы технических культур (90%). На хозяйства населения приходятся почти все посевы картофеля и овощей (99.9%).

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2013 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 321 голова крупного рогатого скота (увеличение на 5%), из них 124 коровы (уменьшение на 6%), 220 - свиней (уменьшение на 11%), 320 голов - овец и коз (рост на 5%), 13.2 тыс. голов птицы (увеличение на 10%).

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, тонн I полугодие 2013 В % к I полугодию 2012 Мясо (скот и птица на убой в живом весе) 47 100.5 Молоко 248 104.9 Яйцо, тыс. шт. 813 108.2

Весь объем произведенного мяса, молока и яиц осуществлен хозяйствами населения.

Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в январе-июне 2013 года составил 66 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 10.4% выше соответствующего периода прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 56%. Оборот розничной торговли сформирован на 90% торгующими организациями, на 10% – за счет продажи товаров на рынках.

В январе-июне 2013 года крупными и средними организациями в порядке розничной торговли реализовано: мяса (включая мясо птицы, продукты из мяса и консервы из мяса) – на 255.8 млн рублей (141% к январю-июню 2012 года), рыбы и морепродуктов – 112.5 (145%), хлеба и хлебобулочных изделий - 64.4 (135%), бензина автомобильного – 6922.3 млн рублей (105%).

Оборот общественного питания составил 2.6 млрд рублей, что выше января-июня прошлого года на 19%.

Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в январе-июне 2013 года составил 208 млрд рублей (110% к январю-июню прошлого года).

Рынок услуг. В январе-июне 2013 года населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 31.1 млрд рублей (на 8% больше января-июня 2012). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 50%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (34%), жилищно-коммунальные услуги (22%), услуги связи (17%) и образования (6%).

По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере коммунальных услуг (119%), медицинских (113%), транспортных (108%), туристских (106%), связи (103%).

В январе-июне 2013 года населению оказано услуг бытового характера на 1.8 млрд рублей (на 18% больше января-июня 2012). В объеме платных услуг бытовые составили 6%.

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на услуги ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств (43%), ремонта и строительства жилья (13%), парикмахерские (12%), техобслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры (7%).

Более 40% объема бытовых услуг оказано физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Внешняя торговля

Экспорт рыбы и морепродуктов предприятиями Владивостока составил 391.7 млн долларов США (на 48% больше соответствующего периода 2012).

Мороженая рыба занимает ведущее место в стоимостном объеме экспорта 69%), печень, икра, молоки составляют 14%, ракообразные – 13%.

Рыба и морепродукты экспортировались в 9 стран дальнего зарубежья и страны СНГ. Основными потребителями являются: Китай - 49% экспорта в стоимостном выражении, Республика Корея – 42, Гонконг – 5%.

Экспорт бункерного топлива и горючего составил 243.5 млн долларов, импорт – 18.5 млн долларов США.

На долю Дании, Великобритании, Гонконга, Китая и Сингапура приходилось более 81% экспорта бункерного топлива, поставляемого транспортным и рыболовецким судам.

На Гонконг, Кипр, Виргинские острова (Брит) приходилось более 78% импорта.

Цены

Индекс потребительских цен в Приморском крае за I полугодие 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 103.4%, что выше аналогичного периода прошлого года (103.3%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (103.5%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары за первое полугодие возросли на 3.7%, что на 0.9 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь наиболее высокий рост наблюдался на муку пшеничную, алкогольные напитки (на 11%) и овощи (на 14%). Из плодовоовощной продукции морковь, лук репчатый подорожали в 1.2 раза, свекла – в 1.4 раза, капуста – в 1.7 раза. Возросли цены на помидоры свежие и картофель на 5% и 10% соответственно, снизились на огурцы свежие – на 8%. Крупа и бобовые в среднем стали дороже на 4%, более всего подорожала крупа манная (на 24%). Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлеб ржаной и ржано-пшеничный стали дороже – на 4%. На 4% подорожали сыр, конфеты шоколадные, на 5% – рыба соленая, маринованная, копченая, на 6% – макаронные изделия, на 11% – икра лососевых рыб. Подешевели сахар (на 2%), яйца (на 3%), окорочка куриные и куры (кроме куриных окорочков) - на 4% и на 7% соответственно.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила, в среднем по краю, в конце июня 3901 рубль и возросла по сравнению с декабрем 2012 года на 4.3%.

Рост цен на наблюдаемые непродовольственные составил 1.9%. Из непродовольственных товаров подорожали ткани всех видов на 0.6-3%, на 1.3-1.6% – белье постельное, изделия из трикотажа, обувь, на 2-4% – полотенца, парфюмерно-косметические товары, одежда и белье, моющие и чистящие средства, нитки. Цены на медикаменты медицинские товары и перевязочные материалы выросли на 4%, на спички – на 5%, на табачные изделия – на 18-23%.

Снижение цен наблюдалось на отдельные виды электротоваров, так, электрочайник, телевизоры и холодильник двухкамерный стали дешевле на 1.6-3.7%.

Нефтепродукты в среднем с начала года подорожали на 1.7%, бензин марок АИ-92 (АИ-93 и т.п.) и АИ-95 и выше на 1.5% и 1.8% соответственно, дизельное топливо - на 3.6%.

Цены на платные услуги населению возросли с начала года на 5.2%. Заметный рост цен отмечался на услуги пассажирского транспорта на 40.8%. Услуги городской телефонной связи стали дороже на 6%, почтовой связи – на 9.6%. Из остальных наблюдаемых видов услуг подорожали услуги профессионального обучения (на 8%), отдельные виды медицинских и стоматологических услуг (на 1.9-15.5%).

Рост цен с начала года на услуги в жилищно-коммунальной сфере был незначительным и составил 0.1%. Подорожал наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 9.3%.

Во II квартале 2013 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила, в среднем, 52.8 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 76.9 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2012 года цены на первичном рынке жилья возросли в среднем на 3.6%, на вторичном – на 2.8%.

Население и рынок труда

В I полугодии 2013 года во Владивостокском городском округе родилось 3368 малышей (на 7.5% больше, чем в I полугодии 2012 года), умерло 3457 человек (на 2.3% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 2.6%. Показатель младенческой смертности составил 9.7 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

В органах загс с начала года зарегистрировано 1928 браков (больше чем за I полугодие 2012 года на 2.4%) и 1544 развода (больше на 9.6%). На 1000 заключенных браков пришелся 801 развод (в I полугодии 2012 года – 748).

Рынок труда. В I полугодии 2013 года численность занятых всеми видами экономической деятельности, по оценке, составила 253.6 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 июля 2013 года на учете состоял 1691 гражданин, не занятый трудовой деятельностью, что на 32% меньше, чем в прошлом году, из них 1381 – официально зарегистрирован как безработный (на 29%). Организациями города было сообщено о наличии 16.6 тыс. вакансий, нагрузка на одну заявленную вакансию составляет 10.2 человека.

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в I полугодии 2013 года, по оценке, составила 32950 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года она увеличилась на 7.9%, а ее реальный размер – на 1.4%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых; связи, финансовой деятельности; воздушного транспорта; дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности; по производству транспортных средств и оборудования.

Пенсии. На 1 июля 2013 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, в городе Владивостоке составила 151801 человек, из них работающих – 73855 человек (49%).

Средний размер назначенных месячных пенсий составил 10705 рублей, что выше краевого уровня на 5%.

Дошкольное образование

В 2012 году в краевом центре действовали 122 самостоятельных дошкольных учреждения и два филиала на 20.2 тыс. мест, которые посещали 20.4 тыс. воспитанников.

За счет открытия новых детских садов и дошкольных групп, организованных в общеобразовательных учреждениях, начиная с 2011 года, отмечается снижение показателя концентрации детей. В 2012 году на 100 мест приходился 101 ребенок (2011 – 109, 2010 – 111). Обеспеченность детей, посещающих дошкольные учреждения, местами выросла на 15%, но проблема переуплотненности детских садов еще сохраняется.

В 2012 году продолжилась работа по возвращению зданий детских садов, использующихся не по целевому назначению; по переводу дошкольных учреждений, подведомственных Министерству обороны, в муниципальную собственность; вводились в эксплуатацию новые детские сады. Так, в течении отчетного года в городе Владивостоке начали деятельность три новых детских сада.

В 2012 году в краевом центре численность детей в возрасте от трех лет и старше, охваченных дошкольным образованием, составила 18.9 тыс. человек (93% от общей численности воспитанников).

Путевки в дошкольные учреждения в 2012 году получили 7.2 тыс. детей, что на уровне прошлого года. Заявления о приеме в ДОУ подали 19.2 тыс. человек.

Приморскстат. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.