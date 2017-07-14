Студенты из стран Ближнего зарубежья выбирают российской гражданство

В течение первого полугодия в Приморье 39 иностранных студентов подали заявки на участие в программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Это граждане Украины, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, обучающиеся в вузах края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, среди потенциальных переселенцев студенты Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

«Молодые люди, подавшие документы на участие в программе, обучаются на специальностях: физическая культура, экономика и бухгалтерский учет, юриспруденция, а также ветеринария, зоотехния, агроинженерия», – уточняют в департаменте.

Проект «Профессиональное образование» появился в новой редакции программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа в 2014 году. Участвовать в проекте могут студенты, живущие в любом муниципальном образовании, в том числе и во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Напомню, что такой возможности краевая программа не дает, так как краевой центр не является территорией вселения. По условиям проекта не важно, обучается студент на собственные деньги или за счет бюджета», – поясняет директор департамента Лилия Лаврентьева.

При положительном решении студенты получают все те же преференции, которые дает госпрограмма. Для скорейшей социальной адаптации переселенцам помогают в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения, получения полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов

С февраля 2017 года получить статус участника программы могут научные работники и преподаватели с гражданством других стран, живущие, в том числе, во Владивостоке. Такую возможность дает раздел «Наука», появившийся в проекте «Профессиональное образование».

«Обязательное условие: гарантированное трудоустройство в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, в научно-исследовательские институты Приморского края», – подчеркивает Лилия Лаврентьева.

По итогам нескольких месяцев 2017 года документы на участие подали четверо преподавателей вузов Владивостока, ранее работавших в высших учебных заведениях Украины. Еще двое научных работников из соседнего государства получили российское гражданство, участвуя в программе переселения в 2016 году.

«Привлечение грамотных специалистов – это важнейший результат, который регион может получить от реализации программы содействия переселению соотечественников», – убежден вице-губернатор края Павел Серебряков.

По его словам, в этом году Приморье готово принять 20 научных работников и преподавателей, мастеров производственного обучения высших и средних образовательных учреждений из ближнего и дальнего зарубежья.

Газета "Золотой Рог", Владивосток