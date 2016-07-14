Приморцам дадут время на обжалование протокола ГИБДД

С 1 сентября 2016 года владельцы эвакуированных автомобилей смогут оплатить услуги эвакуатора, штрафстоянки и сам штраф за нарушение в течение 60 суток. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", соответствующие поправки внесены в краевой закон в ходе очередного заседания Законодательного Собрания.

Согласно внесенным изменениям, теперь для того, чтобы забрать машину со штрафстоянки автовладельцам необходимо будет посетить только отдел ГИБДД и получить протокол об административном нарушении и о задержании автомобиля.

Ранее для того, чтобы вернуть эвакуированное авто владельцу, нужно было сразу на месте оплатить услуги эвакуации и штрафстоянки. В первые сутки, согласно законодательству, за стоянку авто начисляется почасовая оплата. Во второй и последующие дни – посуточная.

По информации департамента тарифов Приморья, эвакуация легковой машины приморским автомобилистам обойдется в 2,2 тысячи рублей, грузового – 4,5 тысячи рублей. Один час на штрафстоянке в первые сутки для малогабаритных авто – 35 рублей, для крупногабаритных – 70,5 рублей. За все последующие сутки владельцам придется платить 400 рублей в день.

Само нарушение – неправильная парковка – грозит автолюбителям штрафом от тысячи до пяти тысяч рублей. Его можно будет оплатить с 50-ти процентной скидкой в первые 20 дней со дня оформления протокола об административном нарушении.

Если же по мнению автомобилиста, автомобиль эвакуировали незаконно, он может обжаловать решение сотрудников ГИБДД в течение 10 дней, написав заявление в дорожную инспекцию или суд. Таким образом, отсрочка платежа даст время и возможность на обжалование протокола ГИБДД перед тем, как оплатить штрафы. При положительном решении заявителю не придется оплачивать услуги штрафстоянки и эвакуатора.

Кроме того, по мнению экспертов, нововведение позволит «умерить аппетиты» бизнесменов, занимающихся эвакуацией машин. Владельцы штрафстоянок больше не смогут разными способами продлевать пребывание машины на площадке, чтобы взять больше денег с автомобилиста.