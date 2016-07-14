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Увеличено число прямых рейсов из Владивостока в Пекин

14 Июля 2016, 12:00 | Приморье

Дополнительный рейс по маршруту «Владивосток – Пекин – Владивосток» SU5468/5469 ввела авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот». Регулярное авиасообщение по этому маршруту будет осуществляться с 6 августа дважды в неделю – с вылетом из Владивостока по вторникам и субботам.

Все полеты перевозчик продолжит выполнять на комфортабельных современных лайнерах Airbus A319 вместимостью 128 пассажирских кресел экономического и бизнес-класса.

По словам представителей авиакомпании, дополнительная частота и время прибытия в китайскую столицу обеспечит пассажирам «Авроры» возможность удобных стыковок в аэропорту Пекина при планировании путешествия в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.

В департаменте отметили, что в настоящее время «Аврора» выполняет полеты по летнему расписанию. В него вошливостребованные в курортный период рейсы в Далянь, Харбин, Сеул, Пусан, Гонконг, Пекин, выполняется чартерный рейс в Муданьцзян.

Сеть внутренних рейсов авиакомпании «Аврора» из Владивостока представлена городами: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Новосибирск. Кроме того, в летнем расписании рейсов из Владивостока появился еще один российский город – Якутск.

Внутрикраевые рейсы в Приморье на самолетах DHC-6, приобретенных региональной Администрацией, выполняются в Кавалерово, Дальнегорск, Пластун, Дальнереченск, Терней, из Тернея в Светлую, Амгу и Единку.

Напомним также, что Международный аэропорт Владивосток входит в список авиаузлов федерального значения.К таким воздушным гаваням отнесены аэропорты, которые необходимы для организации воздушного сообщения между городами федерального значения, административными центрами субъектов Федерации, а также международные аэропорты.

Сегодня из Владивостока можно полететь вМоскву, Екатеринбург, Благовещенск, Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Омск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан и Красноярск.

Также прямым авиасообщением Владивосток соединен с такими городами, как Сеул, Пусан, Пекин, Харбин, Гонконг, Далянь, Муданьцзян, Чанчунь, Токио и другими.

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Теги: самолет  пекин  рейс 



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Комментарии

  • andacuiglica17:22, 14.07.2016#

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