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Владивостокская крепость станет визитной карточкой Приморья
Вопрос охраны и развития инфраструктуры Владивостокской крепости обсудили сегодня, 13 июля, на совещании, которая провела в Приморье заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.
В частности, Ольга Голодец отметила, что данный вопрос является очень важным.
«Крепостью нужно не только заниматься, но и сформировать программу, найти источники финансирования. Это уникальный памятник, который нужно восстановить, найти ему хозяина. Тогда она станет визитной карточкой Приморья и всей России», - подчеркнула вице-премьер.
Отметим, по мнению главы Приморья Владимира Миклушевского, в Приморье много интересных культурно-исторических объектов, как Владивостокская крепость, и нужно четко понимать, как использовать их для привлечения в край туристов.
«К Владивостокской крепости мы относимся очень трепетно, это наше историческое наследие. В планах – создание Фонда, который непосредственно будет заниматься возрождением Владивостокской крепости», - отметил Владимир Миклушевский.
Напомним, в ходе рабочей поездки в Приморье сегодня, 13 июля, Ольга Голодец в сопровождении главы региона Владимира Миклушевского посетила объекты здравоохранения, образования и культуры. Это строящийся детский сад в Артеме, Всероссийский детский центр «Океан», кампус и медицинский центр ДВФУ, Приморский перинатальный центр, а также выставка в будущем здании спутника Эрмитажа.
В ходе совещания по итогам поездки Ольга Голодец отметила положительную динамику во многих сферах жизни региона.
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Вот брехуны. Врут и не краснеют. Да на крепость всем насрать в администрации. Если бы действительно относились трепетно, то не было бы того, что есть сейчас - полный развал, разворовывание и заброшенность крепости.