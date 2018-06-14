Шамору смешали кое с чем

Кто заинтересован в фальсификации результатов проб морской воды на самом знаменитом пляже Приморья, да и всего Дальнего Востока

Сегодня во Владивостоке стартовал купальный сезон. Однако среди мест разрешенных к купанию, жители края не обнаружили свою любимую Шамору. В редакцию обратились общественники, которые провели расследование и по его итогам выяснили, что исследования проб морской воды в бухте Лазурная в этом году не проводились. А вынесенный запрет на купание в самой популярной бухте Дальнего Востока смахивает на откровенную фальсификацию, которая должна освободить чиновников от выполнения ими своих служебных обязанностей по благоустройству пляжного отдыха в пригороде Владивостока.

Аферу с якобы проведенными лабораторными анализами шаморовской воды раскрыли жители Владивостока, которые сдали пробы воды из бухты Лазурная в специализированную лабораторию.

По словам Юрия Морозова, одного из активистов, поводом для их расследования стала информация растиражированная местными СМИ и социальными сетями, о том, что купание на Шаморе запрещено. Первоисточником стало сообщение администрации Владивостока, которое было размещено на сайте администрации 6 июня.

«В преддверии купального сезона во Владивостоке назвали места, где официально будет разрешено купание этим летом. Соответствующее решение было принято по итогам проведенных Роспотребнадзором проб качества воды, - сообщал пресс-релиз администрации Владивостока. Согласно сообщению, в число муниципальных мест, где разрешено купание по итогам отбора проб качества воды, вошли пляж парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо, «Ривьера-Лагуна» на Санаторной и бухта Аякс на Русском острове. К местам отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя искупаться, отнесли прибрежные территории в районе станции Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона) и мыс Кунгасный.

Главным пляжным инспектором стал член специальной пляжной комиссии Сергей ШАБАЕВ. «По результатам мониторинга качества морской воды в этом году купание на Шаморе запрещено. Качество воды здесь не соответствует микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. В связи с этим возможно возникновение паразитной и инфекционной заболеваемости кишечной этиологии среди отдыхающих. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует жителям и гостям города использовать данное место для купания»,– предупредил горожан Сергей Шабаев.

Далее в сообщение шла ссылка на то, что «согласно заключениям специалистов Роспотребнадзора для купания во Владивостоке также пригодны несколько бухт на Русском острове. Однако там нет условий для безопасного отдыха».

Это официальное сообщение всколыхнуло интернет-сообщество. Тысячи горожан скептически отнеслись к этой информации, так как визуально вода на Шаморе гораздо чище, чем в тех, местах, где купаться можно.

Сомнения потенциальных купальщиков в достоверности информации оказались не напрасны. Информация о мониторинге воды, на которую ссылается чиновник Сергей ШАБАЕВ, на сайте Роспотребнадазора отсутствует.

Единственная информация о загрязнении бухты Лазурной датируется 2016 г. «В связи с обильными дождями регистрировалось микробиологическое загрязнение морской акватории в районе б.Кетовая, б.Лазурная, б.Три поросенка, в которых ранее качество морской воды соответствовало гигиеническим нормативам. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в адрес администрации г. Владивостока была направлена информация об ухудшении качества морской воды для принятия действенных мер и рекомендовано населению не использовать данные бухты для отдыха с купанием. В первой декаде августа по результатам государственного лабораторного контроля отмечается улучшение качества морской воды по микробиологическим показателям в районе б.Кетовая, б. Лазурная».

Выходит государственный уполномоченный орган через свой официальный сайт, не оповестил население о микробиологической, паразитологической и вирусологической опасности для населения. Согласитесь, это очень странно, даже более того, какой-то «диверсией» попахивает. Морская вода, в которую заплывут десятки тысяч граждан, половина из которых дети, опасна, а уполномоченный государством орган утаивает информацию. За такое «молчание» можно и должность потерять.

Вот здесь, то и выясняется, что чиновник Сергей ШИБАЕВ, объявив бухту Лазурную акваторией, где купаться нельзя, переборщил со своими должностными полномочиями. Если выражаться более простым языком, то протоколы проб вводы были «подтасованы» протоколом 2017 года.

В нашем распоряжении оказалась копия протокола исследований управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, который был рассмотрен на совещании по пляжам в мэрии Владивостока. В нем стоит дата август 2017 года, при этом оказано место забора воды, возле ручейка, который впадает в бухту в конце третьего пляжа.

Фактически представитель комиссии по контролю за содержанием пляжей во Владивостоке Сергей Шабаев, без санитарных обоснований пытается лишить десятки тысяч туристов и жителей Приморья, одной из лучших зон пляжного отдыха.

Странность решения чиновника, только на первый взгляд необъяснима. Лазурная - это визитная карточка Приморья. Километры песчаных пляжей, это как Красная площадь в Москве. Да, в августе бывают «проблемы» с водой, но всего на пару дней, когда стоит сильная жара, и цветут микроорганизмы. Но не каждый год, так как бухта открытая, и в ней хороший обмен воды. Достаточно вспомнить какие волны приходят на Шамору, в разгар лета с открытого моря, чтобы понять что вода, здесь уж точно в десятки раз чище и безопаснее, чем на Санаторной.

Сравнение с Санаторной не случайно. «В число муниципальных мест, где разрешено купание по итогам отбора проб качества воды, вошли пляж парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо, «Ривьера-Лагуна» на Санаторной и бухта Аякс на Русском острове», - сообщает администрация Владивостока. И здесь возникают закономерный вопрос. А можно ли верить теперь представителям комиссии, и где результат лабораторных исследований по Санаторной? Как жители могут с ним ознакомиться? И почему каждый год, только к избранным пляжным акваториям нет вопросов? Не ли здесь какой-то заинтересованности отдельных чиновников?

Ответ на вопрос «А был ли мальчик?», весьма актуальный. Независимый результат проб воды, взятых в бухте Лазурная 30 мая 2018 года, проведенный аккредитованной лабораторией ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (входит в структуру Роспотребнадзора) признает воду безопасной для купания по всем показателям.

Если вода пригодна для купания, а бухту Лазурную хотят закрыть, то видимо это кому-то нужно. Как ни странно поиски конкурентов среди пляжей можно отбросить. Конечно, конкуренция между арендаторами пляжей присутствует, но в этом случае, это не разборки коммерсантов с привлечением административного ресурса.

Шамору нужно начать спасать. Береговая полоса половины Шаморы уже несколько лет безхозная. Арендаторы второго и третьего пляжа Шаморы, отказались от береговой полосы, чтобы не убирать ее. По всей видимости, бесхозная Шамора создает головную боль комиссии по пляжам, и чтобы не нести ответственность за создание условий для массового отдыха горожан и гостей владивостокского городского отдыха, Лазурную закрывают.

Но ведь есть документ думы Владивостока согласно которому, администрация Владивостока обязана организовывать обустройство мест массового отдыха. Пляжи такое же место отдыха, только требования к ним более жесткие. «Чтобы получить разрешение на работу в сезоне, арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести акарицидную обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами и работой спасателей, медпунктами, радиосвязью и выполнить ряд других требований», - вещал все тот же Сергей Шабаев.

Но вещать одно, а делать - это другое. Теперь результаты работы этой комиссии вызывают закономерные сомнения в профпригодности ее отдельных членов, и кидает тень на всю администрацию Владивостока.

Печально, что комиссия нам разрешает купаться только на островах и в бухтах Русского (Вятлина и Ахлестышева). Острова, конечно, чудно, но сотни желающих искупаться в разрешенных местах единственный пассажирский катер и паром не увезут. Нанять частника минимум 10 тысяч. Значит, весь Владивосток должен единовременно выехать на пляжи Русского, что как показывает практика, оборачивается транспортным коллапсом.

Теперь, когда картина объективно прояснилась, общественность ждет, что к решению проблемы подключится либо глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко либо руководитель региона Андрей Тарасенко. Брошенная арендаторами береговая полоса знаменитой на всю Россию Шаморы, и попытки решить проблему информационными шалостями мелких чиновников - это удар по туристическому имиджу Приморья.